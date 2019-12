Vigili del Fuoco: le celebrazioni di Santa Barbara nel ricordo di Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonio Candido

Alessandria – I Vigili del Fuoco celebrano, oggi, Santa Barbara, la loro patrona. Ad Alessandria le celebrazioni si terranno al Comando Provinciale di via San Giovanni Bosco.

Santa Barbara rappresenta la capacità di affrontare il pericolo, con coraggio, anche quando non c’è via di scampo.

La cerimonia di oggi inizierà con l’alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, poi la deposizione della corona omaggio ai Caduti, e il Silenzio. Dopo la benedizione dei mezzi dei pompieri, sarà inaugurata l’ambulanza della Croce Verde dedicata a Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, morti nella tragedia di Quargnento.

Nell’autorimessa, avvolta dai disegni e dai pensieri dedicati ai tre Vigili del Fuoco, si terrà la messa celebrata dal vescovo di Alessandria.