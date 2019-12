Cena con Delitto – Knives Out 

È un film di genere thriller, giallo del 2019, diretto da Rian Johnson, con Daniel Craig e Chris Evans. Uscita al cinema il 05 dicembre 2019. Durata 130 minuti. Distribuito da 01 Distribution.

Il film, diretto da Rian Johnson, è un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey (Christopher Plummer), rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l’uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l’omicida., per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati.

L’imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l’avidità e la brama dei parenti dello scrittore. Quella di Harlan è un famiglia in cui l’ostilità, provocata per lo più da generazioni diverse e mentalità opposte, la fa da padrone; una costruzione in bilico, nella quale è venuto a mancare il pilastro principale, Harlan stesso.

Quando l’investigatore interroga Marta (Ana de Armas), l’aitante infermiera sudamericana del deceduto Thrombey, le fondamenta di quest’edificio cedono definitivamente. I segreti della famiglia e della servitù iniziano a essere svelati, portando a galla un humus di bugie che permetteranno a Blanc di scoprire la verità dietro la morte del romanziere.

Data di uscita:05 dicembre 2019

Genere: Thriller, Giallo

Anno: 2019

Regia: Rian Johnson

Attori: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome, Christopher Plummer

Megaplex Stardust Tortona

dal 5 dicembre 2019

SALA 2

da lunedì a venerdì

20:10 – 22:40

sabato

17:30 – 20:10 – 22:40

domenica

15:00 – 17:30 – 20:10 – 22:40

Paese: USA

Durata: 130 min

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Rian Johnson

Fotografia: Steve Yedlin

Montaggio: Bob Ducsay

Musiche: Nathan Johnson

Produzione: FilmNation Entertainment, Media Rights Capital (MRC), Ram Bergman Productions