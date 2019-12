Da Ufficio Stampa Nursind

Al Direttore di Alessandria Oggi Andrea Guenna

Via Pontida 10

15121 Alessandria

redazione@alessandriaoggi.it

Oggetto: Articolo “Giallo a Ginecologia” del 02/12/2019

Egregio direttore,

l’articolo in oggetto, probabilmente sarà espressione della libertà costituzionalmente sancita, ma non sembra altrettanto espressione di rispetto e tutela di persone o ruoli.

Non si capisce il tono da santa inquisizione rivolta agli esercenti le professioni infermieristiche (infermieri e ostetriche).

Nell’articolo si apprezza il lavoro investigativo svolto dalla giornalista con la dettagliata ricostruzione dei fatti e/o degli eventuali misfatti nei confronti della selezione svolta da parte dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa al dott. Nicola Strobelt.

Il tutto sino a “dove sono le abilitazioni delle caposale?”

Che peccato per la caduta di stile da parte di una giornalista che dimostrava tenacia e capacità investigativa nel cercare, e trovare, documenti e normative a supporto dell’articolo per poi cadere in un banalissimo e grossolano errore.

Innanzitutto ci preme sottolineare alcuni fondamenti base: il ruolo di caposala, istituito con REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1832 Facoltà della istituzione di «Scuole-convitto professionali» per infermiere, e di «Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene, ed assistenza sociale» per assistenti sanitarie visitatrici (GU n.257 del 5-11-1925) Art. 9 “Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per la abilitazione a funzioni direttive. Quelle di dette allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo anno di corso, secondo programmi che verranno approvati dal Ministero dell’interno di concerto con quello dell’istruzione, conseguono uno speciale certificato di abilitazione. Il possesso di tale certificato costituisce titolo di preferenza per l’assunzione a posti direttivi”; è stato sostituito dalla funzione di Coordinamento istituita dalla legge 01/02/2006 n. 43 Art 6 4. L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore.

Fatta questa premessa, non si comprende la domanda lasciata li senza risposta da parte della giornalista, se non con l’intento di screditare il personale sanitario, in questo caso specifico coordinatrici afferenti il dipartimento materno infantile.

Una delle domande poste è: le due caposale (ribadiamo che tale figura non esiste più) considerata l’età anagrafica si sono diplomate con il vecchio ordinamento, hanno fatto i corsi di aggiornamento necessari ed hanno l’idoneità per il coordinamento?

Che strano, per quanto riguarda la selezione del dott. Strobelt la giornalista sembra avere una conoscenza approfondita della tematica concorsuale, di contro dimostra una carenza informativa verso il personale sanitario che avrebbe potuto colmare con una veloce ricerca su Google anziché lasciare il dubbio che le professioniste possano svolgere il ruolo/funzione svolta in carenza di idonei titoli o formazione.

Per meglio rendere l’informativa, il personale sanitario (suddiviso in 23 professioni) per poter svolgere la funzione/ruolo di Coordinatore nel proprio profilo ed ambito (ex Caposala) deve superare una selezione interna per titoli e colloquio.

Inoltre i professionisti sanitari e medici sono obbligati all’aggiornamento periodico tramite il sistema ECM (educazione continua in medicina) e devono acquisire in un triennio 150 crediti, così come pure i giornalisti ma con una sostanziale differenza, l’obbligo è di soli 60 crediti nel triennio.

Nel Testo unico dei doveri del giornalista (Approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016) Articolo 2, Fondamenti deontologici, Il giornalista:

a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;

b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;

In riferimento alle professioniste, ed in generale alla professione, riteniamo che questi diritti non siano stati garantiti.

Pertanto, egregio direttore richiediamo che vengano fatte le dovute correzione.

Tanto si doveva portare alla vostra attenzione, cordiali saluti.

Alessandria 05/12/2019

Il segretario territoriale

Infermiere dott. Salvatore Lo Presti

