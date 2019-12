Ex Ilva: martedì 10 dicembre a Roma sciopero dei lavoratori con corteo

Novi Ligure – In conseguenza del piano industriale di ArcelorMittal, che prevede 4.700 esuberi entro il 2023, i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, che lo hanno giudicato “irricevibile”, hanno proclamato uno sciopero per martedì prossimo, 10 dicembre, con manifestazione a Roma. Confluirà nell’iniziativa organizzata dalle segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil, già programmata a piazza Santi Apostoli.

Lo sciopero sarà di 24 ore e interesserà tutti gli stabilimenti di ArcelorMittal in Italia, compreso quello di Novi Ligure, oltre ai lavoratori delle aziende dell’indotto.