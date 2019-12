Grazie ai pastori tedeschi Fox e Orso Grigio i Carabinieri di Alessandria scoprono in un garage dieci chili di marijuana: in manette pregiudicato quarantenne

Alessandria – Ben dieci chili di marijuana termo sigillata e conservata in varie borse e trolley, sono stati trovati dai Carabinieri di Alessandria al termine di una serie di accertamenti in un garage in Spalto Gamondio.

A dare man forte agli uomini della Benemerita l’unità cinofila della Polizia Municipale, con i pastori tedeschi Fox e Orso Grigio che hanno reagito positivamente davanti a una porta basculante tra le innumerevoli presenti nella zona.

Così, dopo aver rintracciato il proprietario del garage, è iniziata la perquisizione che ha portato alla scoperta della droga. Nei guai è finito B.V., un quarantenne di Alessandria già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di ingente quantità ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere “Cantiello e Gaeta” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.