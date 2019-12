Moncler decolla: sta per essere venduta?

Milano (Violetta Silvestri) – Azioni Moncler in focus nella seduta odierna: l’azienda sta per essere venduta?

Il settore del lusso è in fermento dopo le notizie delle ultime ore. Secondo rumors riportati da Bloomberg, infatti, il gruppo francese Kering (che controlla, tra gli altri, il marchio Gucci) avrebbe avuto colloqui con la società italiana. Ci sarebbe l’interesse per un’acquisizione, che, se confermata, rappresenterebbe un affare rilevante nel comparto lusso.

A metà della seduta odierna è arrivata la dichiarazione dell’azienda italiana secondo la quale contatti con Kering avvengono periodicamente, senza però avere progetti concreti al momento.

A Piazza Affari, intanto, le azioni Moncler sono avanzate così tanto da non riuscire a fare prezzo in avvio di seduta, con un rialzo teorico di oltre il 10 %.

Azioni Moncler decollano: l’azienda venduta a Kering? Le novità

Kering ha avuto colloqui esplorativi con il gruppo italiano Moncler per un potenziale accordo di acquisizione. Queste sono le indiscrezioni – in parte confermate da Remo Ruffini in una nota – che hanno scatenato subito reazioni nel settore lusso e a Piazza Affari.

Secondo quanto riportato da persone vicine alle due aziende, i vertici dei gruppi si sarebbero incontrati per trovare, in via preliminare, un’intesa per un acquisto da parte dei francesi.

Le parole ufficiali diffuse dalla società hanno confermato l’esistenza di rapporti con Kering, con lo scopo proprio di “promuovere ulteriormente lo sviluppo di Moncler”.

Non c’è alcuna certezza, quindi, che la vendita possa essere davvero conclusa e non si conoscono ulteriori dettagli. La notizia, però, ha mosso il comparto lusso, già in fermento dopo l’acquisizione miliardaria di Tiffany da parte di Lvmh.