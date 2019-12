Un sogno per papà 

È un film di genere drammatico, commedia del 2019, diretto da Julien Rappeneau, con Maleaume Paquin e François Damiens. Uscita al cinema il 05 dicembre 2019. Durata 105 minuti. Distribuito da M2 Pictures.

Il film, diretto da Julien Rappeneau, è la storia del piccolo Theo (Maleaume Paquin), desideroso di rendere il padre, Laurent (François Damiens), orgoglioso di lui. L’uomo non ha un lavoro, è separato e a volte alza un po’ troppo il gomito. È per questo che il ragazzo, forse un po’ troppo maturo per la sua età, cerca di eccellere nell’unico hobby che ha in comune con Laurent: il calcio. Theo gioca con la squadra della loro cittadina, provando in ogni match di portare a casa qualche successo sportivo per rendere fiero suo papà. Ma Theo è convinto che qualche goal nelle partite non può risollevare suo padre e decide quindi di inventare una piccola bugia bianca: racconta di essere stato scelto tra le file giovanili dell’Arsenal. La frottola nasconde, in verità, un intento più profondo. In questo modo Theo spera di convincere Laurent a “darsi una ripulita” e arrestare il suo atteggiamento autodistruttivo, così da poterlo accompagnare in Inghilterra. Peccato che la piccola bugia si espande e si diffonde in tutta la cittadina, causando diverse situazioni al limite del comico.

Data di uscita:05 dicembre 2019

Genere: Drammatico, Commedia

Anno:2019

Regia: Julien Rappeneau

Attori: Maleaume Paquin, François Damiens, André Dussollier, Ludivine Sagnier, Lætitia Dosch, Pierre Gommé

Paese: Francia

Durata:105 min.

Distribuzione: M2 Pictures

Sceneggiatura: Julien Rappeneau

Fotografia: Pierre Cottereau

Montaggio: Stan Collet

Musiche: Martin Rappeneau

Produzione: The Film