Acquistava on line dei taser da poliziotto per poi rivenderli sul web: in manette ventenne per importazione illegale d’armi

Vercelli – Un flusso di armi che potevano finire in mano a chiunque, senza i permessi di legge.

La Polizia di Vercelli ha trovato in casa di un ragazzo poco più che ventenne una serie di taser, manette, una paletta di segnalazione, un lampeggiante, ma anche una rete acchiappa uomini.

Il giovane, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, li acquistava on line all’estero, soprattutto in Cina, e li teneva nella casa dove vive con i genitori in un comune della provincia vercellese. Poi li rivendeva sul web: un commercio che andava avanti almeno da un paio d’anni.

Gli uomini della digos lo hanno arrestato per importazione illegale di armi.

Tutto era iniziato da una segnalazione di alcune spedizioni sospette, nel vercellese, da parte della National Crime Agency, attiva nel contrasto alla criminalità organizzata con le forze dell’ordine di altri Paesi.

Una spedizione, in particolare, era stata costantemente monitorata all’estero dal Centro di smistamento postale dell’aeroporto di Heathrow di Londra.

La Polizia è arrivata al ragazzo seguendo un pacco che il giovane si era fatto consegnare da un corriere: all’interno gli inquirenti hanno trovato una quarantina di taser ma il ventenne in casa ne aveva altri tanto che, in tutto, ne sono stati sequestrati 233.

Oltre a quelli classici, ce n’erano alcuni con le sembianze di un cellulare, di torce e cosmetici. Alcuni erano fatti a bastone, altri sparavano dardi capaci di infilarsi per cinque centimetri in profondità, ideali per perforare giubbotti pesanti come spiegavano le istruzioni, collegati con cavi al dispositivo che se attivato dava la scossa.

In casa c’erano anche una paletta di segnalazione, un lampeggiante, 22 paia di manette per le caviglie, una pistola a gas compresso senza tappo rosso e altri oggetti simili a quelli in uso alle forze dell’ordine.

La merce sequestrata vale circa ventimila euro.