In arrivo dai concessionari la nuova serie della Porsche Panamera

da Automoto.it – Per la Porsche Panamera Sport Turismo è tempo di rifarsi il look: il restyling della vettura della casa di Zuffenhausen dovrebbe arrivare nei concessionari il prossimo anno. I nostri fotografi hanno pizzicato un muletto della Panamera Sport Turismo restyling intento in una prova sulle strade tedesche.

La Panamera Sport Turismo restyling dovrebbe vantare una firma luminosa diversa al posteriore, con una striscia LED ad unire i due fari. Uno stilema, questo, parte delfamily feeling delle ultime nate di casa Porsche, come la nuova Cayenne e la 911 992. Cambiamenti estetici, sì, ma anche novità sul fronte dell’alimentazione: la Panamera Sport Turismo restyling dovrebbe adottare la tecnologia della rete a 48 Volt impiegata sulle cugine Audi S6 e S7, in abbinamento ad un V6 di 2.9 litri.

All’interno dell’abitacolo dovrebbero trovare posto soprattutto novità tecnologiche, con l’adozione di un sistema di infotainment all’avanguardia controllato da un ampio schermo, ma anche di ADAS inediti. Dal punto di vista estetico, invece, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti.