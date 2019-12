Italia in cucina: a Vicolungo lo chef Cannavacciuolo incontra i fan

Vicolungo (Sonia Oliva) – Natale si avvicina e a Vicolungo The Style Outlets torna lo chef Antonino Cannavacciuolo per un pomeriggio insieme ai suoi fan. L’appuntamento, in esclusiva, è per mercoledì 11 dicembre dalle 16.00 alle 18.00, da “Antonino, il Banco di Cannavacciuolo”, il locale inaugurato lo scorso maggio, all’interno dell’outlet. Il punto smart gourmet si ispira, considerata l’origine del suo fondatore, alla tradizione napoletana dello street food e offre una ricca selezione di gastronomia gourmet sia in versione smart che “on the go”. Sfiziosità salate come, ad esempio la pizza fritta, la parmigiana di melanzane, la mozzarella in carrozza, il cuoppo e ancora una selezione di dolci: graffe, sfogliatelle, babà, code d’aragosta e molte altre golosità della cucina partenopea. Replicare queste ricette a casa non sarà però impossibile. Basterà seguire le indicazioni dello chef. L’appuntamento a Vicolungo coincide, infatti, con l’uscita del nuovo libro: “Il pranzo di Natale. I piatti delle feste e la cucina degli avanzi”. Non mancheranno i selfie e le ormai celebri pacche sulle spalle dello chef più amato e ammirato dagli italiani. Sarà possibile farsi autografare la copia del proprio libro anche se, per stringere la mano o fare una foto con Cannavacciuolo, non sarà vincolate l’acquisto del libro. L’ingresso è libero. Vicolungo The Style Outlets, che si estende su una superficie commerciale di oltre 34.000 metri quadrati con 150 boutique, si raggiunge con l’autostrada A4 Mi-To, uscita Biandrate/Vicolungo.