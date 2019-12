La Germania è il ventre molle d’Europa: l’Euro potrebbe essere arrivato al capolinea

Red – In Europa la crisi culminerà presto con l’implosione della Germania che è entrata in un periodo di crisi politica che, al momento, non è ancora esplosa. Molte sono le domande per capire gli impulsi fondamentali che hanno portato l’Unione Europea al punto in cui si trova e il ruolo centrale della Germania, e le risposte possono venire dal libro “Il cuore marcio d’Europa” di Bernard Connolly che condanna chi ha spinto per il progetto europeo e soprattutto la Germania.

Infatti il progetto dell’euro, come moneta, fu guidato dagli industriali tedeschi che puntavano ai vantaggi che avrebbe portato loro una moneta unica per il fatto che la moneta unica rende più economici i prodotti industriali del Nord Europa, mentre penalizza la capacità produttiva del Sud aumentandone anche il debito. Ciò ha consentito loro di prendere in prestito denaro a tassi molto più bassi di quanto avrebbero mai potuto fare in altre condizioni.

Questo ci ha portato esattamente dove siamo oggi: con gli enormi squilibri interni che hanno destabilizzato queste economie ed eroso ulteriormente la loro capacità produttiva e competitività, lasciandoli con una montagna di debito, impossibile da ripagare, che viene utilizzato come ulteriore strumento per estrarre gli ultimi asset realmente di valore dai paesi stessi, quando l’inevitabile crisi colpisce e il debito deve essere ristrutturato.

La Germania trae ricchezza e accumula rendite grazie all’arbitraggio sul tasso di cambio e pensare che

questo non fosse il piano fin dall’inizio, ossia colonizzare paesi come la Grecia, che non si riuscì a conquistare militarmente durante la Seconda Guerra Mondiale, allora non si può capire perché il resto d’Europa si sta arrabbiando.

Inoltre la Germania non ha mai abbandonato la sua mentalità mercantilista, preferendo vendere BMW e Porsche agli spagnoli e ai greci, mentre prestava loro i soldi necessari a tassi di interesse calmierati per comprarle.

Ecco perché oggi la Germania è il ventre molle di un presunto impero europeo che cade a pezzi. Ed ecco perché tutti, inclusi i tedeschi, saranno ora impoveriti mentre la montagna di debito impossibile da ripagare collassa.

Gli imperi crollano sempre dall’interno.

L’impero americano sta affrontando lo stesso identico problema, ma siccome il dollaro è la valuta di riserva mondiale, verrà semplicemente colpito più tardi.

Negli ultimi mesi abbiamo visto in generale i mercati tirare un sospiro di sollievo dopo che la FED e la BCE si sono attivate per immettere liquidità. Ma questo intervento non risolve i problemi sottostanti, li rimanda soltanto, gonfiando per qualche altro mese la curva dei rendimenti, in questo caso degli Stati Uniti e della Germania.

Inoltre, dato che la FED continua ad accumulare Repo (pronti contro termine) sul suo bilancio, ormai più di 208 miliardi di dollari da settembre, e un’altra operazione Repo di 42 giorni è stata sottoscritta per una quantità doppia dell’offerta, c’è da chiedersi cosa sta spingendo le banche USA ad aver bisogno di così tanti dollari per mantenere liquidi i mercati. E non si capisce come sia possibile che tutti si sentono agitati dalla mancanza di dollari.

La risposta è che tutti si aspettano la stessa cosa, che qualcosa cambierà in maniera decisa, e quando lo farà tutti vorranno dollari, non euro, non sterline, yen o yuan.

L’economia tedesca sta rallentando, lo fa da più di un anno.

E quando l’impulso deflattivo finirà, i mercati che non hanno toccato i massimi storici saranno molto più vulnerabili a un collasso. L’impero mercantilista multigenerazionale tedesco ha raggiunto il suo zenith. Non può più spingersi oltre senza cedere terreno politico al resto d’Europa o abbandonare proprio quella cosa che ha creato l’impero fin dall’inizio: l’euro.

Ecco il problema principale che sta al cuore del progetto europeo. E non può essere nascosto ancora a lungo.