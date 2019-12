Oggi pomeriggio le “Sardine” scendono in piazza anche ad Alessandria

Alessandria – Il movimento delle “Sardine”, nato a Bologna, si prepara a scendere in piazza anche ad Alessandria.

Oggi pomeriggio alle sei e mezza, in piazza Marconi, le Sardine Alessandrine, che contano oltre 4.550 iscritti al movimento, manifesteranno contro il generale abbrutimento e impoverimento del dibattito civile e politico, contro chi distoglie l’attenzione dai problemi e dalle possibili soluzioni diffondendo notizie manipolate, messaggi d’odio, paura e intolleranza, ma anche per difendere dall’isolamento chi pensa che le questioni complesse ed importanti per la società vadano affrontate con la testa e non solo con la pancia.

Al centro della manifestazione anche la volontà di uscire dallo stereotipo degli italiani come di persone spaventate dalla diversità e bisognose di ordine, difesa dei confini, nuove regole e per difendere i valori quali uguaglianza, equità e, in generale, i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Il programma vedrà un piccolo saluto iniziale. Saranno poi ricordati i valori costituzionali in cui le Sardine si identificano, quelli rappresentati dai 12 articoli fondamentali di cui si leggeranno sicuramente i primi due su diritti e libertà fondamentali dello Stato italiano.

Ci sarà un richiamo al Decalogo delle Sardine con l’esposizione in sintesi dei quattro punti cardine e una lettura di alcune frasi di Umberto Eco.

A seguire un breve intervento di don Giuseppe Turrici, parroco di Novi Ligure, in linea con lo spirito della manifestazione.

In programma anche un flash mob.