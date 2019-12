Ciclista muore sul colpo dopo essere stato travolto da un’auto nel vercellese

Crescentino – Grave incidente stamane intorno a mezzogiorno, sulla strada che collega Crescentino a Lamporo, nel vercellese.

Un uomo di 62 anni, Franco Cappone, è morto dopo essere stato urtato mentre era in sella alla sua bicicletta da una Fiat Panda.

L’uomo è stato sbalzato dalla sella, cadendo in un fosso dove è morto sul colpo.

Sul posto 118, elisoccorso e carabinieri di Crescentino e Livorno Ferraris: per Franco Cappone non c’è stato più nulla da fare, il corpo è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Il conducente della Fiat Panda è stato invece trasportato all’ospedale di Chivasso in stato di choc.