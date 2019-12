Lo strano “Concorso Bingo” in Asm VeS con l’estrazione delle domande

Voghera (Piero Evaristo Giacobone) – Era aperto al pubblico il concorso per impiegato tecnico amministrativo di Asm VeS del Comune di Voghera (presidente di commissione Stefano Spadoni) per esplicita disposizione della Guardia di Finanza che ha effettuato nei giorni scorsi un’accurata verifica contabile negli uffici della partecipata. Ieri mattina il primo gruppo di candidati era di cinque persone, due uomini e tre donne, che hanno risposto ad una domanda unica per tutti e poi ad altre due estratte a sorte. Il fatto strano è che, mentre il candidato estraeva il numero dal sacchetto, come si fa al Bingo, è capitato che colui il quale selezionava la domanda non facesse vedere che era proprio quella corrispondente al numero estratto. Infatti, a pensar male, si poteva tranquillamente leggere un’altra domanda dicendo che era quella estratta mentre non era vero. Nessuno sospetta nulla, ovviamente, ma la procedura richiedeva più trasparenza. Inoltre la prima candidata aveva chiesto di avere disponibile la prova scritta, ma ciò le è stato negato per il fatto che – così ha detto Spadoni – tutto sarebbe stato comunicato alla fine del concorso. La stessa candidata ha anche chiesto di sapere quale fosse la valutazione della sua prova orale appena conclusa, ma anche in questo caso le è stato risposto che tutto sarebbe stato comunicato alla fine del concorso, facendo intendere che si volesse procedere ad una valutazione relativa, cioè in rapporto alle prove degli altri candidati. Infatti se si fosse preferito valutare subito la prova, come avrebbe dovuto essere, sarebbe stato più corretto in forza di una valutazione assoluta. Per dirla tutta, sembra che in Asm VeS non si abbia molta dimestichezza con la prassi, lasciando campo libero all’improvvisazione che causa inevitabilmente dubbi e contestazioni.