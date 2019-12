Poche Sardine e molto rumore, mentre qualcuno ha gridato: andate a lavorare!

Alessandria (Andrea Guenna) – Erano un migliaio le Sardine radunate ieri in Piazza Marconi. Hanno cantato Bella Ciao. Poi il solito partigiano novantenne, che nel 1943 aveva 14 anni (sic), ha detto che la Resistenza non è mai finita. Ma lui, l’ha mai cominciata?

Questi, in sostanza, gli elementi principali della riunione.

Mille sardine in Alessandria, provenienti dal Nord-Ovest, sono un fallimento totale, come è un fallimento totale il movimento a livello nazionale se è vero, come è vero, che non riescono ad essere più di ventimila in tutto. Ne ha radunati di più la Meloni un lunedì mattina per protestare davanti a Monte Citorio.

Cantare Bella Ciao è un’idiozia perché è la canzone delle mondine di Piacenza cui, nel dopoguerra, Enzo Biagi ha cambiato le parole per farla diventare l’inno dei partigiani (clicca sul freccione in alto e guarda il video). Un inno che i partigiani non hanno mai cantato per il semplice fatto che non c’era. È l’ennesima balla sulla cosiddetta guerra di liberazione, che in effetti è stata una guerra civile, con circa 30.000 partigiani supportati dagli Angloamericani i quali, nel frattempo, non hanno avuto la minima remora ad uccidere circa 120.000 italiani coi bombardamenti senza che il CLN muovesse un dito.

Che dire poi del partigiano novantenne il quale ha detto: “Siamo rimasti in pochi (li sono sempre stati pochi; n.d.r.) ma saremo sempre con voi, finché resteremo su questa terra. Viva la Resistenza”. Resistenza di che? Contro i sindacati che hanno rovinato l’Italia? Contro i comunisti che col Partigiano Gallo (Luigi Longo) volevano instaurare la dittatura comunista in Italia? Contro i comunisti delle Brigate Rosse, alcuni dei quali, come Alberto Franceschini, si dichiaravano partigiani combattenti perché la guerra contro i padroni non non era ancora finita. Anche lui diceva che la Resistenza non è finita. Così ne hanno assassinati 85. Il giorno dopo la morte di Mario Sossi, li vogliamo ricordare tutti, uno per uno. Ecco l’elenco:

1. Graziano Giralucci – 17 giugno 1974 – Militante del MSI

2. Giuseppe Mazzola – 17 giugno 1974 – Militante del MSI

3. Felice Maritano – 15 ottobre 1974 – Carabiniere

4. Andrea Lombardini – 5 dicembre 1974 – Carabiniere

5. Massimo De Carolis – 15 maggio 1975 – politico italiano

6. Giovanni D’Alfonso – 5 giugno 1975 – Carabiniere

7. Antonio Niedda – 4 settembre 1975 – Poliziotto

8. Francesco Coco – 8 giugno 1976 – Magistrato

9. Antioco Deiana – 8 giugno 1976 – Carabiniere di scorta a Francesco Coco

10. Giovanni Saponara – 8 giugno 1976 – Poliziotto di scorta a Francesco Coco

11. Francesco Cusano – 2 settembre 1976 – Poliziotto

12. Sergio Bazzega – 15 dicembre 1976 – Poliziotto

13. Vittorio Padovani – 15 dicembre 1976 – Poliziotto

14. Fulvio Croce – 28 aprile 1977 – Avvocato

15. Carlo Casalegno – 29 novembre 1977 – Giornalista – Ferito a morte durante l’agguato del 16 novembre

16. Riccardo Palma – 14 febbraio 1978 – Magistrato

17. Rosario Berardi – 10 marzo 1978 – Poliziotto

18. Raffaele Iozzino – 16 marzo 1978 – Poliziotto di scorta ad Aldo Moro

19. Oreste Leonardi – 16 marzo 1978 – Carabiniere di scorta ad Aldo Moro

20. Domenico Ricci – 16 marzo 1978 – Carabiniere di scorta ad Aldo Moro

21. Giulio Rivera – 16 marzo 1978 – Poliziotto di scorta ad Aldo Moro

22. Francesco Zizzi – 16 marzo 1978 – Poliziotto di scorta ad Aldo Moro

23. Lorenzo Cotugno – 11 aprile 1978 – Poliziotto Penitenziario

24. Francesco Di Cataldo – 20 aprile 1978 – Poliziotto Penitenziario

25. Aldo Moro – 9 maggio 1978 – Politico e giurista

26. Antonio Esposito – 21 giugno 1978 – Poliziotto

27. Piero Coggiola – 28 settembre 1978 – Dirigente della Lancia di Chivasso

28. Girolamo Tartaglione – 10 ottobre 1978 – Magistrato

29. Salvatore Lanza – 15 dicembre 1978 – Poliziotto

30. Salvatore Porceddu – 15 dicembre 1978 – Poliziotto

31. Guido Rossa – 24 gennaio 1979 – Operaio e sindacalista

32. Italo Schettini – 29 marzo 1979 – Militante della DC

33. Antonio Mea – 3 maggio 1979 – Poliziotto

34. Pierino Ollanu – 10 maggio 1979 – Poliziotto – Ferito a morte durante l’attacco del 3 maggio

35. Antonio Varisco – 13 luglio 1979 – Carabiniere

36. Michele Granato – 9 novembre 1979 – Poliziotto

37. Luciano Milani – 19 novembre 1979 – Carabiniere

38. Vittorio Battaglini – 21 novembre 1979 – Carabiniere

39. Mario Tosa – 21 novembre 1979 – Carabiniere

40. Domenico Taverna – 27 novembre 1979 – Poliziotto

41. Mariano Romiti 7 dicembre 1979 – Poliziotto

42. Antonio Cestari – 8 gennaio 1980 – Poliziotto

43. Rocco Santoro – 8 gennaio 1980 – Poliziotto

44. Michele Tatulli – 8 gennaio 1980 – Poliziotto

45. Antonino Casu – 25 gennaio 1980 – Carabiniere

46. Emanuele Tuttobene – 25 gennaio 1980 – Carabiniere

47. Sergio Gori – 29 gennaio 1980 – Dirigente industriale della Montedison di Porto Marghera

48. Vittorio Bachelet – 12 febbraio 1980 – Giurista e politico

49. Nicola Giacumbi – 16 marzo 1980 – Magistrato

50. Girolamo Minervini – 18 marzo 1980 – Magistrato

51. Alfredo Albanese – 12 maggio 1980 – Poliziotto

52. Pino Amato – 19 maggio 1980 – Politico

53. Walter Tobagi – 28 maggio 1980 – Giornalista

54. Renato Briano – 12 novembre 1980 – Dirigente industriale, direttore del personale della Marelli di Sesto San Giovanni

55. Manfredo Mazzanti – 28 novembre 1980 – Dirigente industriale della Falck

56. Enrico Riziero Galvaligi – 31 dicembre 1980 – Carabiniere

57. Luigi Marangoni – 17 febbraio 1981 – Medico

58. Raffaele Cinotti – 7 aprile 1981 – Agente di Custodia

59. Mario Cancello – 27 aprile 1981 – Autista

60. Luigi Carbone – 27 aprile 1981 – Poliziotto

61. Sebastiano Vinci – 19 giugno 1981 – Poliziotto

62. Giuseppe Taliercio – 6 luglio 1981 – Ingegnere e dirigente d’azienda della Montedison

63. Roberto Peci – 3 agosto 1981 – Fratello del pentito Patrizio Peci

64. Aldo Iermano – 24 aprile 1982 – Autista di Raffaele Delcogliano

65. Raffaele Delcogliano – 27 aprile 1982 – Politico

66. Antonio Ammaturo – 15 luglio 1982 – Poliziotto

67. Pasquale Paola – 15 luglio 1982 – Poliziotto

68. Valerio Renzi – 16 luglio 1982 – Carabiniere

69. Antonio Bandiera – 26 agosto 1982 – Poliziotto

70. Mario De Marco – 29 agosto 1982 – Poliziotto – Ferito a morte durante l’attacco del 26 agosto a un trasporto di armi

71. Antonio Palombo – 23 settembre 1982 – Militare italiano – Ferito a morte durante l’attacco del 26 agosto a un trasporto di armi

72. Sebastiano D’Alleo – 21 ottobre 1982 – Guardia giurata in servizio a una banca

73. Antonio Pedio – 21 ottobre 1982 – Guardia giurata in servizio a una banca

74. Germana Stefanini 28 gennaio 1983 – Poliziotto Penitenziario

75. Leamon Ray Hunt – 15 febbraio 1984 – Diplomatico statunitense

76. Ottavio Conte – 9 gennaio 1985 – Poliziotto

77. Ezio Tarantelli – 27 marzo 1985 – Economista

78. Lando Conti – 10 febbraio 1986 – Politico

79. Rolando Lanari – 14 febbraio 1987 – Poliziotto

80. Giuseppe Scravaglieri – 14 febbraio 1987 – Poliziotto

81. Licio Giorgieri – 20 marzo 1987 – Ufficiale dell’Aeronautica Militare

82. Roberto Ruffilli – 16 aprile 1988 – Politico e docente universitario

83. Massimo D’Antona – 20 maggio 1999 – Docente universitario e dirigente pubblico

84. Marco Biagi – 19 marzo 2002 – Giuslavorista e consulente del Ministero del Lavoro

85. Emanuele Petri – 2 marzo 2003 – Poliziotto

Nemmeno noi dimentichiamo, care sardine ed egregio “sardino” professionista e capo del movimento, con tanto di permanente e sorriso stampato.

Non incantate nessuno.

Andate a studiare.

Andate a Lavorare.

Che è meglio per tutti.