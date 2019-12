Scomparsa da un mese, trovata cadavere nel solaio

Terruggia – Di lei si erano perse le tracce a fine ottobre ma stamane è stato trovato il suo cadavere nel sottotetto della sua abitazione accanto a un sacchetto di medicinali. Su di lei nessun segno di violenza e non sono state trovate effrazioni, per cui non si esclude l’ipotesi del suicidio, anche se sarà l’autopsia, disposta per lunedì, a stabilire la causa del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si tratta di una donna di 44 anni già seguita dal servizio di Igiene mentale di Casale Monferrato che mancava da casa dal 27 ottobre. A fare la macabra scoperta un’assistente sociale che segue i figli minorenni. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria di Casale a disposizione dell’autorità giudiziaria.