Un clochard ha preferito dormire su una panchina al freddo e morire congelato pur di non lasciar solo il suo cane che non era accetto al dormitorio

Tortona (Maria Ferrari) – Come si fa a morire di freddo alla stazione nel terzo millennio? A Tortona è possibile. Nessuno si è accorto che un uomo vagava col suo cane in cerca di un riparo? Nessun prete, nonostante l’esempio di don Massimo Biancalani che sistema i migranti in una chiesa trasformata in un dormitorio, ha sentito prorompente il dovere di uomo di Cristo di ospitare un povero nella sua canonica? E siamo a Tortona, dove ha sede una delle Curie più importanti. E il vescovo, monsignor Vittorio Viola (nella foto alla cena del Fai di lunedì scorso), non si è accorto che un povero cercava un riparo per la notte? Il freddo è a casa sua a dicembre – nonostante quello che dicono i seguaci di Greta – e la temperatura anche ieri notte è scesa sotto zero. Risultato è che ieri mattina alle 7:30 i pendolari che prendevano il treno per Milano si sono imbattuti nel cadavere del povero Fanika Barani, un rumeno di 48 anni, che era morto di freddo rannicchiato su una panchina sul marciapiede della stazione. La cosa strana è che a pochi metri si trova il dormitorio pubblico gestito dall’associazione Matteo 25 che fa capo alla Curia. Abbiamo provato a telefonare in Curia, ma invano, poi a Marzia Damiani (Lega – nella foto a lato) assessora all’assistenza sociale ma non ci ha risposto. Volevamo semplicemente chiederle perché, data la temperatura molto rigida, in giunta non avevano pensato di chiedere a Rfi di aprire la sala d’aspetto della stazione per dare un riparo a qualche barbone. Un paio di anni fa, con sindaco Bardone (Pd) era stato fatto grazie all’interessamento della signora Luisa Iotti dirigente del settore servizi alla persona e alla comunità. Ma stavolta la brava Luisa non è intervenuta e il vescovo, evidentemente più attento alle cene di gala che alla carità, di quel barbone ha preferito non occuparsi. Naturalmente non è mancato il comunicato stampa del sindaco Federico Chiodi (Lega) in cui si legge che “questa morte si sarebbe potuta evitare se vi fosse stato ancora un presidio come quello della Polizia Ferroviaria in stazione, sciaguratamente chiusa negli anni scorsi. Queste scelte hanno poi delle conseguenze”. Insomma, nella più squisita tradizione tortonese, città di ipocriti, la colpa è sempre degli altri. Gli è che, come ci dicono alcuni informatori, Fanika Barani aveva bussato alla porta del dormitorio “Matteo 25” ma non l’hanno fatto entrare per colpa del suo cane che non poteva entrare. Ha preferito morire di freddo piuttosto che abbandonare il suo migliore amico. Un cane, ancora una volta, è stato più fedele dei preti, del vescovo e dei politici. Del cane nessuna notizia. Probabilmente si è salvato ma non dimenticherà mai che a Tortona sono cattivi.