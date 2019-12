Ai barboni che muoiono dal freddo i tortonesi non fanno neppure il funerale ma vanno alla “Prima” de La Scala

Tortona (Maria Ferrari) – Quel rumeno morto per il freddo dopo che aveva chiesto ospitalità al dormitorio Matteo 25 della Curia, e nonostante che, giovedì sera, l’avessero visto in molti vagare per la città disperato e in compagnia del suo cane, come un cane l’hanno lasciato solo, a morire sotto le stelle, su una gelida panchina di pietra della stazione ferroviaria, dove avevano perfino chiuso le porte della sala d’aspetto.

Possibile che nessuno si fosse accorto della sua presenza?

Possibile che nessun prete fosse informato della cosa?

Possibile che dal dormitorio nessuno si fosse preoccupato di quest’uomo che chiedeva solo un letto ed un pasto caldo, e di poter restare accanto al suo migliore amico, al suo cane?

Fanica Barani (nella foto de La Stampa a fianco) era un veterinario rumeno di 48 anni ed aveva lavorato anni fa da Don Ivo Piccinini (nella foto a sinistra), parroco di San Michele ad Alessandria, che di lui non s’è dimenticato.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Piccinini ricorda commosso il suo amico rumeno: “Fanica vuol dire Stefano e lui si faceva chiamare così, Stefano. Ho letto la notizia della sua morte e ci sono rimasto malissimo. A San Michele lo conoscevamo tutti e questa notizia ci ha sconvolto”.

E se a Tortona tutti vogliono far finta di niente, Don Ivo vorrebbe celebrare nella sua parrocchia il funerale del caro Fanica. “Stefano (Fanica; n.d.r.) era stato ospite della nostra parrocchia nei primi Anni 2000 – dice don Ivo – e vorremmo seppellirlo qui, a spese della parrocchia. Barani era cattolico praticante e a San Michele si era attrezzato una camera nell’oratorio dove dormiva e cucinava. Qualche volta mangiava anche da me – osserva don Piccinini – e dava una mano: tagliava l’erba del campo da calcio, tagliava la legna e faceva altri piccoli lavoretti”.

Ma nessuno lo voleva nei vari dormitori della Caritas: “Ogni tanto passava di qui – conclude don Ivo – e mi chiedeva 70 euro per pagare l’ostello perché non aveva trovato posto al dormitorio. Era sempre ben curato, ma l’ultima volta che l’ho visto, ad agosto, aveva la pancia, gli occhi stralunati e la barba lunga, era vestito male, non era da lui. Poi ho perso i contatti. La morte di Stefano è una sconfitta per noi”.

Le parole di Don Ivo Piccinini sono come macigni sulla nostra coscienza di cristiani ed in quella dei molti tortonesi – certamente non tut ti – che, nel vederlo, invece di aiutarlo si sono voltati dall’altra parte.

“Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?

Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?

E il re risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Matteo; 25–38).

Perché il vescovo monsignor Viola (anche don Ivo è un monsignore ma si sta comportando diversamente) non ha detto nulla?

Perché non ha condannato i responsabili del dormitorio (che si ispira proprio al passo del Vangelo “Matteo 25” appena citato) distante poche decine di metri dalla stazione, che hanno detto di no al nostro amico?

Perché, invece di preoccuparsi dei barboni di Tortona, pensa alle cene di gala insieme a politici, indagati e imprenditori?

(Nella foto, da sinistra:

Dante Davio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, arrestato l’anno scorso dal gip di Milano per reati societari per i quali è ancora indagato;

Federico Chiodi, sindaco leghista postcomunista del Comune di Tortona;

Piero Massiglia presidente del consiglio comunale;

Giovanni Ferrari Cuniolo presidente del Fai di Tortona nonché amico dell’indagata Lara Comi;

il vescovo di Tortona Giuseppe Viola).

A questo proposito c’è da sottolineare il fatto che il presidente del consiglio comunale Piero Massiglia, ritratto nella foto col vescovo, ieri ha assistito alla Prima de La Scala, un evento tanto noioso quanto anacronistico, dove non tutti possono andare per il prezzo esorbitante del biglietto. Se Massiglia ci avesse pensato su ed avesse avuto un po’ di sensibilità avrebbe rivenduto il biglietto già in suo possesso e, per la stessa cifra (3.000 euro circa) avrebbe fatto beneficenza. Visto che ce n’è bisogno, anche alla luce del fatto che il giorno prima era morto stecchito dal freddo un uomo rannicchiato su una panchina alla stazione di Tortona.

Qualcuno potrebbe obiettare che Piero Massiglia, essendo che il povero veterinario rumeno era morto la mattina prima, non avrebbe avuto il tempo di rivendere il biglietto, ma almeno poteva evitare di magnificare la kermesse meneghina sui social come noi documentiamo pubblicando lo screen shot del suo post.

E meno male che siamo a Natale!

Non c’è niente da fare: Tortona è una cittadina di provincia, piccola piccola. Borghese, borghese.

