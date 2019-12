Alessandria al tappeto anche con la Pergolettese: ora è crisi

Crema (Pergolettese 2 – Alessandria 1) – Ancora una sconfitta per l’Alessandria che fuori casa, a Crema, diciottesima di andata del campionato di serie C girone A, cede per 2-1 alla Pergolettese.

Dopo essere passata in vantaggio con il rientrante Casarini ed essere andata vicino al raddoppio con Dossena, il cui colpo di testa è stato salvato sulla linea, la squadra di mister Scazzola si è poi fatta rimontare da un avversario apparso in gran forma.

Per i Grigi numeri impietosi: due punti nella ultime quattro partite e ultima vittoria che risale al 2 novembre con le parti alte della classifica sempre più lontane.

Mister Scazzola passa al 4-4-2 già visto contro la Juventus Under 23. Davanti a Valentini i soliti Dossena e Cosenza, affiancati da Celia a sinistra e Dossena a destra. A centrocampo torna titolare Casarini, con Castellano, Chiarello e Sartore a completare la mediana, dietro al tandem d’attacco formato da Eusepi e Arrighini.

La truppa piemontese passa in vantaggio al 22’: Casarini riceve palla da Celia e lascia partire una potente conclusione da fuori area che non da scampo a Ghidotti.

Alla mezz’ora circa l’Alessandria sfiora il raddoppio con Dossena il cui colpo di testa è salvato sulla linea di porta da Villa.

Al 38’ i lombardi pareggiano: sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla colpisce il palo e carambola addosso a Bakayoko, che sigla il momentaneo 1-1.

Nella ripresa la Pergolettese passa in vantaggio: Morello trova in area Ciccone che di testa porta in vantaggio la squadra di casa.

L’Alessandria prova a spingere sull’acceleratore: al 66? mister Scazzola inserisce Suljic al posto di Casarini ed è proprio il neo entrato ad andare vicino al gol con un calcio di punizione che Ghidotti devia con i pugni.

Al 77? rientra anche Alessandro Gazzi che con Cleur prende i posti di Castellano e Sciacca, mentre all’82’ Scazzola aumenta il potenziale offensivo con Pandolfi al posto di Chiarello.

Ed è proprio Pandolfi che, all’87’, sfiora il gol di testa ma la sfera si spegne a lato di Ghidotti non di molto.

I Grigi provano ad accelerare nel finale, ma il gol non arriva e il match si chiude 2-1 per la Pergolettese.

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Agnelli, Panatti; Muchetti, Ciccone, Morello; Canessa, A disp: Romboli, Fanti, Canini, Manzoni, Malcore, Russo, Ferrari, Faini, Girgi, Belingheri, Sbrissa. All: Albertini

Alessandria (4-4-2): Valentini; Sciacca, Dossena, Cosenza, Celia; Sartore, Casarini, Castellano, Chiarello; Eusepi, Arrighini. A disp: Crisanto, Ponzio, Akammadu, Gerace, Gazzi, Gjura, Pandolfi, Cleur, Suljic, M’Hamsi. All: Scazzola

Arbitro: Carella di Bari

Gol: pt 21′ Casarini, 38′ Bakayoko; st 1′ Ciccone

Ammoniti: Celia, Brero, Panatti,Sciacca, Cleur per gioco falloso , l’allenatore Albertini, Bakayoko e Ghiodotti per comportamento non regolamentare

Calci d’angolo: 6-4

Recuperi: 1+3