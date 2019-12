Il Casale ne fa quattro al Seravezza e torna alla vittoria dopo quasi un mese

Casale Monferrato (Casale Fbc 4 – Seravezza 1) – Ritorno alla vittoria per il Casale Fbc. Al “Palli”, 15° giornata di andata del campionato di calcio serie D girone A, i Nerostellati hanno regolato i toscani del Seravezza Pozzi Calcio per 4-1, tornando ad assaporare i tre punti dopo quasi un mese di astinenza.

Dopo l’1-1 temporaneo del primo tempo, gol di Coccolo per il Casale ed immediato pareggio di Maccabruni per i toscani, i monferrini hanno dilagato nella ripresa con il neoacquisto, doppietta per lui prima su rigore e poi su azione, e con la pennellata finale, su punizione, firmata Angelo Buglio.

Con questi tre punti il Casale, in classifica, sale a quota 24 punti, al quarto posto assieme alla Caronnese.

Casale Fbc (4-2-3-1): Rovei; Bianco (49’st Provera),Cintoi, Villanova, Fabbri; Todisco (34’st Buglio A.),Di Lernia; Coccolo (45’st Vecchierelli),Poesio, Lamesta (40’st Pinto); Cappai (1’st Di Renzo). A disp.: Hoxha, Brugni, Chiesa, Petrillo. All.: Buglio F.

Seravezza (3-5-2): Petroni; Andrei; Giordani, Maccabruni; Bedini (23’st Bongiorni),Granaiola, Frugoli, Bortoletti, Moussafi; Vitiello (31’st Nelli),Podestà (43’st Fall). A disp.: Mazzini, Valori, Lucaccini, Fornaciari. All.: Vangioni.

Arbitro: Mori di La Spezia.

Gol: 33’pt Coccolo (C); 35’pt Maccabruni (S),9’st e 18’st Di Renzo (C) rig., 46’st Buglio A. (C)

Ammoniti: Cappai, Todisco, Rovei, Di Renzo (C); Maccabruni, Giordani, Andrei e il tecnico Vangioni (S)

Calci d’angolo: 6-1

Recuperi: 1+5