L’Hsl Derthona porta a casa tre punti con la CBS correndo qualche rischio nel finale

Torino (Stefano Cortemiglia) – L’HSL torna alla vittoria sul campo della CBS Scuola Calcio: i leoncelli vincono per 1-2. Due autentiche perle a inizio secondo tempo, la prima di Spoto, la seconda di Russo, sembrano spianare la strada al Derthona. Ma un finale gestito con poca attenzione poteva costare caro: vedasi il fallo, evitabile, che causa il rigore che riapre la partita al 77’ e subito dopo, l’espulsione di Russo e il conseguente assalto, pur improduttivo, dei padroni di casa.

L’HSL mantiene la prima posizione in classifica (30 punti), a +3 sul Saluzzo, a 27 punti e con una partita in meno (quella contro il Corneliano Roero che sarà recuperata mercoledì 11 dicembre).

Mr. Pellegrini deve fare a meno di Luca Palazzo, Giulio Merlano e Calogero.

Con l’apertura della sessione di mercato (che si chiuderà a metà mese) si vede in campo il neo acquisto Gugliada. Salutano Roncati e Mazzola (probabili destinazioni Ovadese Silvanese e Castellazzo Bormida).

Difesa affidata a Teti, Magnè, Grillo, Ventre e Mazzaro. A centrocampo Gugliada, Mazzocca, Soumah e Manesiev. In avanti Spoto, Gigi Russo (Fiore e Rizzo partono in panchina).

La partita si gioca in una giornata assolata, sul campo sintetico dell’impianto sportivo Cavoretto di Torino.

L’HSL domina la prima mezz’ora, ma ha il demerito di non concretizzare le varie occasioni scaturite da trame di gioco veloci che disorientano la CBS: ci provano al 11’ p.t. Mazzocca, al 12’ Russo, entrambi fermati da Ussia. Poi Grillo (colpo di testa fuori) e ancora Mazzocca su punizione, parata dall’estremo difensore di casa.

La CBS è piuttosto contratta e riesce ad affacciarsi dalle parti di Teti solo su azioni da palla inattiva: come al 30’ con colpo di testa, appena alto, di Porcelli e al minuto 36’, quando il diagonale di Todella è ben parato da Teti. Sul calcio d’angolo segue una bella ripartenza del Derthona che, ancora una volta, si rende pericoloso con Spoto, che entra in area dalla fascia sinistra e di esterno impegna Ussia.

Il primo tempo termina sullo 0-0

Nella ripresa Pellegrini decide di buttare nella mischia dal 5’ s.t. Fiore per Gugliada: Seguiranno poi Cirafici, Bardone, Mandirola e Pagano, per Ventre, Manesiev, Repetto e Mandirola.

La ripartenza dei bianconeri è ancora una volta decisa e finalmente si concretizza con la rete del vantaggio realizzata da Michele Spoto con una splendida conclusione di destro a giro, dal lato sinistro dell’area di rigore, che non lascia scampo a Ussia. L’azione parte da Soumah e prosegue con Mazzocca che tocca per il numero 9, bravo a costruirsi l’azione vincente. Nemmeno il tempo di ripartire e Russo realizza una rete ancora più spettacolare: approfittando di una ribattuta della difesa avversaria al minuto 12’ s.t. fa partire un destro al volo di collo esterno, con palla che si alza e scende improvvisamente, insaccandosi alle spalle di uno stupito Ussia.

A quel punto la squadra di Pellegrini deve soltanto limitarsi alla gestione del match. Ma finisce col rischiare grosso al 25’ quando Todella, su calcio di punizione dal limite dell’area, colpisce in pieno la traversa.

Al 30’ s.t. sarà invece Soumah (gran partita, macchiata soltanto dall’evitabilissima ammonizione che gli costerà la squalifica nel prossimo turno) a colpire l’incrocio dei pali su colpo di testa. Poi, dopo un’azione, possiamo dire, sprecata dal trio Russo-Spoto-Fiore, con una conclusione debole di quest’ultimo, da ottima posizione in area di rigore, succede quello che non ti aspetti. Al 77’ Cirafici stende in area Ramondo: Gasparetto decreta il penalty e Todella trasforma per l’1 a 2.

Al minuto 43’ del s.t. Gigi Russo si fa espellere per intervento di reazione su un difensore. L’HSL rimane in inferiorità i tortonesi. Ma nonostante i sette minuti di recupero non succederà più nulla di significativo. La partita termina 1 a 2 per i Leoni Tortonesi.

Per il Derthona si tratta della 9 a° vittoria stagionale. Il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Il prossimo turno (14a giornata), che precede la pausa invernale, si disputerà domenica 15.12.2019: HSL Derthona in casa contro l’Asti.

CBS Scuola Calcio – HSL Derthona 1-2

Marcatori:- 53′ Spoto (D), 56′ Russo (D), 77′ rig. Todella (C)

CBS Scuola Calcio (4-3-3): Ussia, Borello (dal 9’ s.t. Lopez), Clivio(dal 30’ st Coaliocco) , Chiarle, Bara, Porcelli (dal 45’ st Marmo), Palumbo, Gardin(da 5’ st De Gioanni), Ramondo, Todella, Tulipano (dal 35’ st Ciurca). All: Marcello Meloni.

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti, Mazzaro, Ventre (dal 25’ st Cirafici), Gugliada (dal 5’ st Fiore), Grillo, Magnè, Mazzocca, Soumah, Spoto (dal 35’ st Mandirola, dal 47’ st Pagano), Russo, Manasiev (dal 30’ st Bardone) All.: Pellegrini.

Ammoniti:

Espulsi: –

Note: Spettatori 100

Il Punto sul Campionato

La tredicesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, registra 4 vittorie interne, 2 esterne, 2 pareggi. I recuperi della 12 giornata, Pro Dronero-Chisola e Corneliano-Saluzzo, si disputeranno mercoledì 11 dicembre.

L’HSL Derthona batte per 1-2, nel testa coda, i padroni di casa della CBS Scuola Calcio: splendide le reti di Spoto, e di Russo a inizio ripresa che consentono ai due bomber di salire a quota 7 reti in campionato.

L’HSL sempre in testa alla classifica con 30 punti a + 3 sul Saluzzo che batte, nettamente, sul terreno amico, per 3 reti a 0 il malcapitato Canelli (mercoledì prossimo sapremo se il Saluzzo raggiungerà l’HSL in testa alla classifica: per farlo dovrà battere il Corneliano Roero).

Al terzo posto il Castellazzo Bormida: vero che la squadra di Curino è stata raggiunta sull’1 a 1 al 90’ dalla Pro Dronero, ma il punto conquistato, la proietta sola in terza posizione a 22 punti.

A 21 punti ci sono il Pinerolo (battuto in casa per 1 -2 da un buon Corneliano Roero. A segno anche Montate per gli ospiti), L’Olmo (che vince ancora battendo 2 a 1 la Giovanile Centallo: a segno A. Dalmasso e Armando) e il Canelli.

A 18 punti, la Pro Dronero e il Vanchiglia (sconfitta per 2-1 a Narzole, dopo tre vittoria di fila. A segno ancora lo scatenato D. Moreo che con 9 reti sale al 1° posto della classifica capocannonieri).

A 16 punti troviamo l’Asti (torna alla vittoria tra le mura amiche battendo per 3-2 l’Atletico Torino), il Corneliano (ottimo 1-2 a Pinerolo) e il Chisola (fermato 1-1 dal Moretta).

In zona play out, a 15 punti troviamo il Moretta (in goal Modini per la rete n.7). A 14 punti la Giovanile Centallo, a 13 l’Atletico Torino. Il Benarzole a 9 punti (tornato alla vittoria dopo 4 turni: 2-1 contro il Vanchiglia).

Chiude la classifica la CBS, a 4 punti.

Per una classifica* che si presenta così: HSL Derthona 30; Saluzzo 27; Castellazzo B. 22; Pinerolo, Canelli, Olmo 21; Pro Dronero, Vanchiglia 18; Corneliano Roero, Asti, Chisola 16; Moretta 15; Giovanile Centallo 14; Atletico Torino 13; Benarzole 9; CBS 4.

* Corneliano, Saluzzo, Pro Dronero e Chisola: 1 partita in meno.

Classifica Marcatori:

9 De Peralta (Saluzzo); Moreo (Vanchiglia)

8 Montante (Corneliano).

7 Russo, Spoto (HSL); Modini (Moretta).

6 Dutto (Pro Dronero), Ramondo (CBS);

5 Bosco (Canelli), Ba Abdoulaye (Chisola); Dalmasso G,. A. Dalmasso (Olmo) Scavone (Saluzzo).

4 Soumah (HSL); Bellino (Chisola) Aiola, Magnino (Giov. Centallo); Bandirola, Lewandowski (Asti); Gasbarroni (Pinerolo), Galfrè (Pro Dronero), Simone (Castell.) Parussa (Benarzole), Armando (Olmo).

3 Atomei (Pro Dronero); Piana e Mocerino (Castellazzo); Marchetti, Boussalmi, Kean (Atletico T.), Ritz Kamal (Chisola), Alfiero (Canelli) Micelotta, Gili (Pinerolo).