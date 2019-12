Muratore cade da impalcatura e muore

Novara – Un muratore è morto a Novara dopo essere caduto da un’impalcatura. È accaduto in via Greppi angolo via dell’Archivio, nel centro della città, dove sono in corso interventi di ristrutturazione. L’operaio, un uomo di 38 anni, è precipitato al suolo picchiando violentemente il capo: i sanitari del 118, intervenuti immediatamente, non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche personale dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl cittadina.

Sono 703 i morti sui luoghi di lavoro nel 2018 e nel 2019 il trend è in crescita. Gli stranieri nel 2018 sono stati il 7,1% sul totale. A causa della crisi sono diminuiti rispetto agli ultimi anni, perché oggi anche gli italiani accettano lavori pericolosi che in passato non volevano fare, ma che ora svolgono pur di poter lavorare. Si tratta quasi sempre di precari costretti a svolgere lavori pericolosi. Ma è impressionante l’età delle vittime di infortuni: perdono la vita moltissimi giovani sotto i 20 e i 30 anni e, in tarda età, il 27% di tutti i morti sui luoghi di lavoro hanno dai 61 anni in su. Un’ecatombe di cui pochi parlano.