Salvata una cagnolina a Casale mentre a Tortona è morto un clochard dal freddo, a Novara un muratore precipitato da un ponteggio e a Terruggia una donna suicida

Casale Monferrato – Carabinieri, vigili del fuoco e croce rossa, hanno salvato poco fa, verso le 18:45, una cagnolina che si chiama Chanelle. Nell’appartamento in cui si trovava, in via Massimo D’Azeglio 15 a Casale Monferrato, c’è stato infatti un principio di incendio subito domato.

Siamo contenti ed amareggiati allo stesso tempo perché mentre i pompieri accarezzavano la povera Chanelle, ieri nessuno ha accarezzato e salvato il veterinario rumeno Fanica Barani di 48 anni morto di freddo nottetempo alla stazione ferroviaria di Tortona rannicchiato su una panchina di pietra e a Novara un muratore di 38 è morto perché precipitato da un ponteggio. E mentre gli animalisti sono in vertiginoso aumento, per cui si piange spesso il canarino col raffreddore temendo che muoia, e si seppelliscono gli animaletti nei cimiteri degli animali con tanto di fiori, tombe e ceri, ci dimentichiamo dei nostri fratelli morti sul lavoro e per estrema povertà, che sono in aumento e dei disperati che si tolgono la vita nel solaio, scomparsi e ritrovati dopo un mese ormai cadaveri.

C’è qualcosa che non va.

Così va il mondo.