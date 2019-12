Al via da domani i lavori sulle provinciali che conducono a Ponzone

Ponzone – Buone notizie per gli abitanti di Ponzone, sulle colline sopra Acqui Terme, da giorni isolati per le strade rimaste gravemente danneggiate a causa del maltempo di novembre.

Come riferito dagli uffici comunali dal primo cittadino ponzonese, Fabrizio Ivaldi, “a seguito di riunione presso gli Uffici della Provincia, con l’ingegnere Platania e il geometra Roso, sono state completate le ordinanze alle tre ditte che da domani inizieranno i rilievi e i lavori su tutta la strada 210 e nel primo tratto della strada 212 per Santuario Pieve per migliorare a breve la viabilità.

L’amministrazione seguirà i lavori di persona insieme ai tecnici della Provincia ed avrà cura di comunicare ogni stato di avanzamento delle indagini geologiche e dei lavori fino a termine”.