Ex Ilva: stasera un centinaio di lavoratori partiranno da Novi Ligure per la manifestazione nazionale di domani a Roma

Novi Ligure – È prevista per questa sera la partenza dei lavoratori ex Ilva di Novi Ligure alla volta di Roma per la manifestazione nazionale prevista domani nella capitale, in conseguenza del piano industriale di ArcelorMittal, che prevede 4.700 esuberi entro il 2023.

Lo sciopero sarà di 24 ore e interesserà tutti gli stabilimenti di ArcelorMittal in Italia, compreso ovviamente quello di Novi, oltre ai lavoratori delle aziende dell’indotto.

Il ritrovo è dopo cena davanti allo stabilimento novese, da dove partiranno due pullman per un totale di circa un centinaio di persone.

Con i lavoratori partiranno anche i dirigenti provinciali dei sindacati metalmeccanici, Anna Poggio per la Fiom-Cgil, Salvatore Pafundi per la Fim-Cisl e Alberto Pastorello per la Uil–Uilm, insieme ai componenti delle Rsu.

Oggi, invece, dovrebbe partire un rappresentante della giunta cittadina, molto probabilmente il presidente del consiglio comunale di Novi, Oscar Poletto.

L’Arcelor Mittal di Novi conta ben 681 lavoratori ed è l’impianto più tecnologico del gruppo franco indiano, con il moderno “decatreno” e i reparti di decapaggio e di zincatura che producono acciaio di qualità destinato in larga prevalenza all’industria automobilistica italiana e del Nord Europa.