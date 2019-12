Il Ministro De Micheli ad Alessandria per sostenere i sindaci dei territori alluvionati: “la copertura delle somme urgenze sarà pari al 100%”

Alessandria – Entro Natale trecento chilometri di strade provinciali passeranno ad Anas e vi è anche lo volontà di mandare in porto, entro il 2020, un piano straordinario per la messa in sicurezza idrogeologica di Liguria e Appennino ligure piemontese.

Sono alcuni dei punti che, stamane, ha toccato il Ministro Paola De Micheli nella sua visita in Piemonte, prima tappa Alessandria, per incontrare, oltre a Prefetto e Presidente della Provincia, gli amministratori dei territori rimasti alluvionati ad ottobre e novembre.

La visita in Piemonte è arrivata su invito del presidente della Regione Alberto Cirio e dell’Assessore Marco Gabusi, presenti stamane a Palazzo Ghilini assieme ad un altro assessore, Marco Protopapa (Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca).

“La copertura per gli interventi di somma urgenza sarà pari al 100%, quello che c’è stato finora è solo un primo stanziamento” ha affermato il ministro De Micheli sottolineando di voler, così, rassicurare sindaci e territori “dove in queste settimane ho visto montare la preoccupazione. Ho anche confermato che dei 650 milioni che saranno resi disponibili con l’approvazione della legge di bilancio, per la provincia Alessandria ci saranno circa 7 milioni e 400 mila euro per le strade, che saranno destinati ai lavori ordinari”.

Presente all’incontro in Provincia anche il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, mentre all’uscita ad attendere il ministro, con cartelli di protesta, vi erano alcuni abitanti di Spinetta Marengo, esasperati dalle continue esondazioni del rio Lovassina.

Il Ministro De Micheli si è poi recato ad Asti e Alba.