Novi Ligure, servizi coordinati dei Carabinieri: cinque denunce

Novi Ligure – Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla sicurezza della circolazione stradale, i Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato cinque persone per guida in stato di ebbrezza, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e permanenza illegale sul territorio nazionale.

Nello specifico, i Carabinieri di Capriata D’Orba, Voltaggio e dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato: un diciannovenne per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo all’interno dello zaino; una quarantacinquenne, controllata a Novi e risultata priva di qualsiasi documento che ne autorizzasse la permanenza sul territorio nazionale; un trentaduenne e un ventinovenne venezuelani e un quarantottenne ecuarodegni che, controllati alla guida dei rispettivi autoveicoli, sono risultati avere tassi alcolemici ben sopra la norma.

Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente.

Infine, per uso personale di stupefacenti, sono stati segnalati alla Prefettura un quarantaduenne, un ventenne ed un ventitreenne, trovati in possesso di marijuana e cocaina in diverse quantità.