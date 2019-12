Novipiù, derby da dimenticare: al “Palaferraris” passa Torino

Casale Monferrato – Brutta sconfitta interna per la Junior Casale. Al “Palaferraris”, 12° giornata di andata del campionato di basket serie A2, i monferrini sono stati sconfitti 63-85 dalla Reale Mutua Torino, al termine di una gara in cui sono apparsi molto più in palla gli avversari rispetto al roster allenato da coach Ramondino.

L’unico vantaggio dei padroni di casa si registra sulla prima tripla a segno da parte di Chris Roberts (5-4), da lì in avanti sarà un monologo ospite: i ragazzi di coach Cavina mettono una grandissima pressione in virtù di una fisicità molto importante soprattutto sugli esterni, rallentando ogni esecuzione casalese.

Il gap si dilata molto presto nel secondo quarto, con una Novipiù che arriva all’intervallo con il 26% dal campo (9/34) e non riesce a trovare mai ritmo nella partita. I secondi 20’ sono una fotocopia dei primi, di conseguenza Torino non perde mai il controllo.