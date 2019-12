Lions Alessandria Host e Leo: tanti progetti di solidarietà

Alessandria – Sono tanti i progetti di solidarietà che i soci del Lions Alessandria Host e del Leo Alessandria stanno preparando sotto l’albero di Natale 2019: lo hanno annunciato il presidente del club Marco Caramagna e la presidente dei Leo, Claudia Pasini nel corso del meeting organizzato in occasione della visita al club del governatore distrettuale Alfredo Canobbio.

In particolare, il ricavato della tradizionale lotteria programmata dai Lions alla vigilia delle festività sarà destinato alle famiglie dei tre vigili del fuoco vittime della drammatica esplosione di Quattordio; altri contributi verranno devoluti alla mensa dei frati francescani, al service “Adotta un disabile e accompagnalo in vacanza”, alla Banca degli occhi.

Molto attivi anche i Leo che hanno appena consegnato un assegno da 3.000 euro all’associazione GAP per realizzare una palestra a disposizione dei bambini obesi meno fortunati che non potrebbero permettersi di svolgere attività sportiva. La raccolta fondi natalizia contribuirà, invece, all’acquisto di un pulmino per il trasporto disabili a cura dell’AISM di Alessandria. Tante le iniziative anche a favore dell’ambiente con l’attivazione di un laboratorio di riciclo creativo, la realizzazione di un’area verde, l’organizzazione del “mozzicone day”, la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato in città.

Nel complimentarsi per il brillante lavoro svolto, il Governatore ha annunciato che il Distretto Lions e i club della provincia stanno valutando ulteriori interventi a favore delle popolazioni alluvionate con attenzione ai gravi danni subiti dal Centro Paolo VI di Casalnoceto che accoglie molti giovani in difficoltà.

Numerosi gli attestati consegnati ai soci Lions per l’attività di servizio svolta: Giuseppe Perrone (10 anni di impegno), Marco Caramagna (20 anni), Michele Donato (25 anni), Gianmario Bolloli e Vittorino Molino (35 anni). Premio del Centenario, livello oro a Valentina Daffonchio e Virginia Viola.