Polizia Stradale: ventisette veicoli controllati nell’ultimo fine settimana, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una patente ritirata

Alessandria – Polizia Stradale in azione anche lo scorso fine settimana per prevenire e ridurre gli incidenti sulla rete viaria provinciale.

Due pattuglie hanno lavorato dall’una di notte alle sette di mattina, fra sabato e domenica, controllando 27 veicoli e altrettante persone, una delle quali denunciata per guida sotto l’effetto dell’alcol.

Sette, inoltre, le violazioni del codice della strada riscontrate con una patente ritirata e 15 punti decurtati in tutto.