Termalismo acquese, Lucchini: “Più risorse per Acqui Terme. Ringrazio l’impegno dei consiglieri del Movimento 5 stelle”

Acqui Terme – L’aula del consiglio regionale ha approvato l’Ordine del Giorno a firma di alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle per garantire un corretto rilancio del settore termale piemontese e un impatto economico positivo sul territorio. La Regione Piemonte si è impegnata a valutare uno stanziamento di risorse adeguate per il rilancio delle terme di Acqui da destinare nel 2020 e nel 2021, previsto dall’Accordo di programma per il rilancio del settore termale acquese.

“Voglio caldamente ringraziare l’impegno dei consiglieri del Movimento 5 Stelle – dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – che hanno lavorato per ottenere maggiori risorse per il rilancio del termalismo acquese, che possono essere destinate a nuovi progetti e iniziative. Sono grato anche all’assessore Protopapa, che ha accolto favorevolmente la proposta. Ora bisognerà parlare con la Regione Piemonte e comprendere quale possa essere l’iter in attesa di azioni concrete da parte dell’ente regionale”.