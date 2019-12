Ad Acqui Terme contro gli evasori sarà istituito un Nucleo specializzato in tributi

Acqui Terme – Ad Acqui è guerra agli evasori. Lo ha deciso il governo pentastellato dichiarando lotta ai morosi e a chi non paga le tasse al fine, ovviamente, di rimpinguare i forzieri di Palazzo Levi.

Dalla Giunta hanno spiegato che l’amministrazione considera prioritario, in un’ottica di risanamento del bilancio comunale e di maggiore equità fiscale, “provvedere al recupero delle somme vantate nei confronti di terzi e non riscosse. A tal fine, negli ultimi anni, si è provveduto ad istituire un Ufficio recupero crediti, che cura tutte le attività di riscossione non spontanea delle entrate comunali, intervenendo a valle dell’emissione degli avvisi bonari glissati dai contribuenti acquesi”.

In questo senso, per rendere l’attività maggiormente incisiva, la Giunta Lucchini ha deciso di istituire un Nucleo specializzato in materia di tributi ed entrate comunali a salvaguardia del gettito e della pretesa impositiva dell’ente.

I componenti saranno almeno due, agiranno in stretta collaborazione con l’Ufficio recupero crediti di Palazzo Levi e con l’Agenzia delle entrate e la Finanza e avranno come obiettivo principale quello di svolgere verifiche e accertamenti sul campo.

I vigili verificatori si occuperanno anche dell’incasso del debito da raccolta differenziata.