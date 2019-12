Grande Boris: polverizzata la sinistra in GB, ai conservatori la maggioranza assoluta dei seggi

Londra – E sia la Brexit, senza se e senza ma. Il 31 gennaio i nostri fratelli britannici lasceranno la Ue e, a nostro modesto parere, faranno solo bene. Boris Johnson ha sbaragliato il campo alle ultime elezioni e il mandato sulla Brexit è chiaro: il voto sull’uscita dall’Europa avverrà prima di Natale. I conservatori hanno conquistato 364 seggi su 650 e il primo ministro — rieletto nel seggio di Uxbridge — può quindi contare ora su una maggioranza assoluta.

Distrutti i laburisti che si fermano a 203 seggi per cui traballa la leadership di Jeremy Corbyn.

“Facciamo la Brexit, ma prima facciamo colazione” ha detto Johnson alla maniera di Churchill. Due grandi leader, due grandi conservatori. Churchill 75 anni fa salvò la Gran Bretagna dalla disfatta bellica contro i nazisti e oggi Johnson è intento a rimetterla in piedi dopo la guerra ultra quarantennale nell’Ue contro Francia e Germania.

Sul fronte opposto, dopo aver ammesso la sconfitta, il leader dei Labour Corbyn non ha annunciato le dimissioni immediate ma ha detto che non sarà più lui a capo del partito alle prossime elezioni tra 5 anni.

I liberal democratici hanno ottenuto 11 seggi ma perso la loro figura di spicco, la leader Jo Swinson che non è stata rieletta e non potrà — per legge — guidare il partito.

La storia del Regno Unito nell’Unione europea è stata sempre tormentata