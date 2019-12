“No mozziconi a terra”: anche il Comune di Acqui Terme aderisce alla campagna di Striscia la Notizia

Acqui Terme – Anche Acqui Terme, dopo Alessandria, ha deciso di aderire volontariamente alla campagna lanciata dal programma Striscia la Notizia dal titolo “No mozziconi a terra”, che sta coinvolgendo numerosi comuni italiani.

Stamane il sindaco della città termale, Lorenzo Lucchini, ha incontrato la troupe di Striscia la Notizia, presente in città per realizzare un servizio sulla sensibilizzazione contro i fuochi d’artificio durante il periodo delle festività e un servizio sulla cattiva abitudine di gettare a terra le sigarette.

Sottoscrivendo un patto, l’Amministrazione comunale si è data come obiettivo quello di ridurre il numero dei mozziconi a terra, attraverso l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato nel 2015, che all’articolo 40 tratta il tema dei “Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni”. Inoltre, sarà impegnata nella comunicazione della normativa ai cittadini e alla rendicontazione dei risultati.

Nelle prossime settimane saranno installati nuovi posaceneri nel centro cittadino e nei prossimi mesi sarà distribuito materiale informativo e saranno attivati controlli specifici, insieme ad altre iniziative, che saranno comunicate dettagliatamente in futuro, per coinvolgere la cittadinanza nella sfida di una città più sostenibile.