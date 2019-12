Perché il dottor Strobelt non esibisce l’attestato di formazione manageriale?

Alessandria (Viola Molinari) – Non si dirada la nebbia che avvolge la vicenda del dottor Nicola Strobelt, attuale primario di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Alessandria. A cominciare dalla sua nomina.

Una graduatoria al contrario

Ultimo nella terna proposta dalla Commissione esaminatrice con 70 punti su 100, è stato comunque nominato primario con scelta discrezionale dall’allora direttore generale Giovanna Baraldi grazie all’avallo della dottoressa Oria Trifoglio, già facente fuzione in Ginecologia.

Mentre Nicola Strobelt saliva al secondo piano dell’Ospedale SS Antonio e Biagio con, in tasca, l’incarico di Direzione della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, Giovanna Baraldi e Oria Trifoglio, firmate le delibere e sistemate le ultime faccende se ne sono andate in pensione.

Dove sono i titoli professionali?

Gli è che a tutt’oggi risulta “non pervenuta” la casistica operatoria quali e quantitativa degli ultimi 10 anni dell’attuale primario della Ginecologia e Ostetricia dottor Nicola Strobelt. Una casistica che, per il principio di trasparenza dei dati relativi alla Pubblica Amministrazione, dovrebbe essere pubblicata.

Perché non mostrarla? Ci sarà qualcosa da nascondere? Dio non voglia che abbia ragione il Maligno – ma io non gli credo – quando dice che Strobelt ha eseguito solo 9 isterectomie (asportazione dell’utero) in 10 anni.

Dov’è l’attestato di formazione manageriale?

In attesa di vedere la casistica operatoria, il dottor Strobelt avrà certamente conseguito l’attestato di formazione manageriale, un requisito stabilito dalla legge (art. 5 D.P.R. 10 Dicembre 1997, n. 484), necessario per lo svolgimento del lavoro di Direzione di Struttura Complessa, che deve essere ottenuto entro un anno dalla nomina. Ma, nonostante sia indispensabile per poter mantenere l’incarico in ospedale, dell’attestato nessuna traccia, mentre Nicola Strobelt è in forza ad Alessandria dal 1° giugno 2018, cioè da 1 anno e 7 mesi.

Non è difficile conseguire un master

Le conseguenze giuridiche della mancanza del master sono state spiegate nel mio precedente articolo pubblicato il 2 dicembre: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2019/12/02/giallo-a-ginecologia-lenigma-dei-pazienti-morti-e-dei-requisiti-del-primario/

A questo proposito è bene chiarire che, se da un lato non è obbligatorio superare il corso di formazione manageriale prima di iscriversi a un concorso pubblico o prima di essere assunti, dall’altro resta il fatto che la legge dà un anno di tempo per sostenerlo. Fino a una decina di anni fa, in molti prendevano l’attestato per dirigere la struttura complessa prima di fare il concorso, non perché fosse un requisito indispensabile all’accesso al concorso, ma solo per avere più punteggio e “passare avanti”. Oltretutto, in quanto legge, non possono esserci distinzioni o diverse applicazioni tra la Lombardia, la Calabria o il Piemonte. Questo in base anche all’accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2003 che prevede, oltre al rimborso totale delle spese di iscrizione, che tale corso possa essere frequentato in qualsiasi regione (i corsi non devono avere durata inferiore alle 100 ore).

Non ci sono limiti territoriali per frequentare il corso

E si capisce bene che, se è vero che la regione Piemonte organizza un solo corso all’anno, è altrettanto vero che ognuno può frequentare il corso dove vuole. Non sono pochi gli alessandrini che “gravitano” su Milano, Genova o Pavia.

Ribadiamo: non esiste una realtà relativa alla gradazione di chi deve partecipare ed è completa responsabilità del professionista preoccuparsi di iscriversi al corso di formazione manageriale. Non è l’azienda ospedaliera a stabilire chi, tra i suoi primari, deve o non deve, può o non può, frequentare il corso.

Con un minimo di buona volontà si fa tutto

Facciamo un esempio. Un ente ospedaliero ha 10 primari che devono frequentare un corso. Ipotizziamo che tutti e 10 lo vogliano fare durante l’attività professionale (per non perdere benefici quali giornate di ferie, ore di permesso e non rimetterci “del proprio”). L’azienda, nel momento in cui questi dieci primari dovessero assentarsi in blocco, resterebbe “sguarnita” in alcuni reparti. È in questo caso che, per prassi aziendale, la direzione potrebbe intervenire decidendo quali e quanti medici, tra quelli che hanno presentato domanda, possono iscriversi al corso: 5 a quello richiesto e gli altri 5 resterebbero “prenotati” per la data del corso successivo.

Servono meritocrazia e buona organizzazione per far funzionare un ospedale

Se è vero che ciò è consentito, è altrettanto vero che debba esistere un atto regolamentare interno dell’azienda ospedaliera (prassi che non trova nessun riscontro nella giurisprudenza) perché, a livello nazionale, non ci sono deroghe di nessun tipo.

Se l’attestato richiesto non è conseguito nell’arco di un anno, come previsto dalle norme in merito, l’azienda può attivare una procedura di revoca del contratto privando il medico in questione di un beneficio funzionale. In sintesi: il primario che non ha gli attestati previsti per dirigere un reparto, perde i benefici. Perde il comando. Resterebbe dunque (a lui piacendo) nello stesso ospedale ma come “un re senza corona”.

Dottor Strobelt, siamo certi che lei sia in possesso di tutti i requisiti necessari.

E allora perché non esibirli?