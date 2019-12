Sale sul bus, aggredisce l’autista e poi cerca di lanciare il mezzo nel Po: bloccato in tempo il folle gesto di una donna

Casale Monferrato – Minuti di paura, stamane alle sette, a Casale sul lungo Po, vicino al circolo Canottieri della città.

Una donna albanese di 58 anni, residente a Casale Popolo, ha cominciato a dare segni di insofferenza, disturbando i passeggeri e l’autista.

Dapprima ha continuato a suonare insistentemente il campanello delle fermate poi, mentre il bus era sul LungoPo, si è avvicinata all’autista, R.M. 58 anni, tentando di prendere il volante, forse per lanciare il mezzo nel fiume.

Dimostrando grande prontezza di riflessi, l’autista ha resistito all’azione della cittadina albanese, tirando poi il freno a mano e cercando di bloccare le intemperanze della donna che stava dando in escandescenze.

Notato quanto stava accadendo, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile si è subito fermata e l’autista è scesa per chiedere aiuto e spiegare quanto stava accadendo. Tuttavia neanche alla vista dei militari la donna protagonista della folle aggressione ha placato la sua intemperanza. Si è infatti avvicinata al mezzo dei militari e ha tentato di entrare nel veicolo, finendo anche per buttare a terra un brigadiere.

Alla fine la donna è stata immobilizzata ed è intervenuto il 118 che l’ha trasportata al reparto di Psichiatria dell’ospedale Santo Spirito. Per lei potrebbe scattare la denuncia per Interruzione di pubblico servizio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Per l’autista del bus una lesione alla spalla, una ferita alla mano anche per uno dei Carabinieri intervenuti.