Due locali di Serravalle Scrivia multati per slot non in regola

Serravalle Scrivia – Nell’ambito di un’operazione per controllare l’eventuale presenza non autorizzata e il corretto funzionamento delle slot machine, la Polizia Municipale di Serravalle Scrivia, nei giorni scorsi, ha riscontrato diverse irregolarità in due locali, presentando un conto salato ai due titolari, rispettivamente di seimila e dodicimila euro.

Gli agenti hanno, inoltre, proceduto alla sigillatura degli apparecchi, utilizzati in aperta violazione alla legge per contrastare il preoccupante fenomeno della ludopatia.

L’attività di controllo, svolta in stretta collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Alessandria, ha permesso di accertare che nell’anno corrente e solo negli esercizi commerciali di Serravalle Scrivia gli avventori hanno speso per giocare un totale di mezzo milione di euro.