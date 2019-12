Frontale fra due auto a Moncalvo: un morto

Moncalvo – Tragico incidente, stamane, lungo la Strada Provinciale 457 tra Ponzano Monferrato e Moncalvo, all’altezza dello svincolo per la frazione San Vincenzo.

Due auto, un’Audi e una Punto, si sono scontrate frontalmente. Per l’uomo alla guida della Punto, un cinquantaduenne albanese residente a Ottiglio, non c’è stato nulla da fare.

Ferito lievemente il conducente dell’Audi.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti iCarabinieri di Moncalvo, i Vigili del Fuoco di Asti e i sanitari del 118.