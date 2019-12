Muratore marocchino cade da impalcatura ad Asti e muore dopo il ricovero ad Alessandria

Alessandria – Un muratore marocchino di 52 anni, Hamoudi Abderrahman, è morto oggi pomeriggio verso le tre all’ospedale di Alessandria dove era stato ricoverato a causa di un grave incidente sul lavoro. Verso le 11 di stamane, mentre stava lavorando sull’impalcatura d’un cantiere edile in Corso Alessandria ad Asti, è caduto da un’altezza d’una decina di metri, riportando molti traumi interni e qualche frattura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, lo Spresal e il 118 che l’ha trasportato con l’elisoccorso al nosocomio alessandrino dove è stato ricoverato in rianimazione. Ma per lui non c’è stato niente da fare. I carabinieri stanno svolgendo le verifiche del caso insieme ai tecnici di Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Non s’è fatta attendere la nota del sindacato per cui è intervenuto Paolo Conte della Fillea-Cgil che ha scritto: “In attesa che le indagini facciano il loro corso, apprendiamo con molto dispiacere e tanta rabbia dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Ancora un lavoratore che si alza la mattina per andare a lavorare e perde la vita sul posto di lavoro. Non è accettabile – si legge ancora nella nota di Conte – per i lavoratori, per i loro familiari, per i sindacati, e per un Paese civile, Fillea Filca e Feneal continuano a richiedere ai vari governi che si succedono maggiori controlli del rispetto delle misure di sicurezza nei cantieri, azione di contrasto rispetto alle irregolarità, perché il settore dell’edilizia non può essere solo competizione e concorrenza basata sul ribasso dei costi che provoca e genera il proliferarsi di dubbie posizioni lavorative e l’utilizzo di forme contrattuali che nulla hanno a che vedere con il mondo dell’edilizia e che aumentano notevolmente il numero degli infortuni sul lavoro”.