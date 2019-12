Chiesta l’archiviazione per il delitto di Via Milano, un “caso al condizionale”: ma non sarebbe meglio indagare ancora?

Alessandria – La pm Letizia Aloisio ha chiesto l’archiviazione del caso riguardante l’omicidio avvenuto la mattina di venerdì 30 novembre 2018 che ha visto protagonista il brasiliano Pedro Casteluci Tofanetto De Oliveira di 22 anni il quale avrebbe strangolato a morte nell’appartamento di Via Milano la cognata Caroline Campinho Morgado De Oliveira di 24 anni e poi, in preda alla disperazione, si sarebbe buttato dal Ponte Meier annegando nel Tanaro. Il suo cadavere sarebbe stato ritrovato il 9 aprile scorso dai pompieri, decomposto e irriconoscibile, a Pieve del Cairo in provincia di Pavia, nelle acque del Po (nella foto). In tutta la vicenda il condizionale è d’obbligo in quanto non si hanno prove che sia stato lui ad uccidere la cognata, non si è sicuri che si sia buttato dal Meier in quanto ci si basa sulla testimonianza di un pescatore che lo avrebbe visto gettarsi da una distanza di cento metri (come faceva a riconoscerlo?), non v’è certezza alcuna che il cadavere ritrovato sia il suo in quanto irriconoscibile. Inoltre non si è in grado di ricostruire con certezza cosa sia avvenuto quella mattina in quanto non c’è un testimone. Nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente. Le uniche certezze sono la testimonianza di chi ha notato qualcuno buttarsi nel Tanaro e di chi ha scoperto il cadavere della ragazza, cioè il marito della vittima, Gabriel Casteluci Tofanetto De Oliveira, fratello maggiore del presunto assassino, che poi avrebbe anche riconosciuto il giubbotto scuro del fratello lasciato sul ponte prima di buttarsi. Della serie: ora mi butto ma prima tolgo il giubbotto perché mi è d’impaccio e lo metto bene in evidenza per terra.

Di certo non c’è niente e gli inquirenti non sono stati in grado di ricostruire con precisione la successione dei fatti e gli antefatti. Si pensa che il presunto omicida, stando alla deposizione del fratello maggiore marito della vittima, fosse un ragazzo difficile, afflitto da crisi depressive. Un po’ poco per addossargli la colpa di un omicidio. E poi il cadavere riemerso dal Po: siamo sicuri che fosse il suo? Era irriconoscibile: hanno fatto l’esame del Dna?

Invece di archiviare forse sarebbe meglio indagare ancora.