Da domani iniziano gli interrogatori degli indagati per le violenze e gli stupri nella Casa Famiglia di Caresana

Vercelli – Inizieranno la settimana prossima gli interrogatori delle cinque persone indagate per concorso omissivo di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di cinque educatori, quattro donne e un uomo, tre casalesi e due vercellesi, che lavoravano alla comunità per minori “Casa Vittoria” di Caresana, gestita dalla cooperativa sociale Elleuno di Casale Monferrato. Sarebbero responsabili di “condotte omissive in relazione a presunte violenze sessuali di gruppo avvenute tra le mura della struttura”. Come riportato da noi venerdì in cronaca http://www.alessandriaoggi.info/sito/2019/12/13/violenze-sessuali-ad-una-sedicenne-in-una-casa-famiglia-nel-vercellese-denunciati-cinque-educatori-sequestrata-la-struttura/, tutti, secondo la Procura di Vercelli, erano al corrente di quanto una sedicenne ospite della casa famiglia aveva denunciato: aver subito violenze sessuali, fisiche, psicologiche e verbali da parte di altri minori ospiti della struttura. Per ora ai cinque educatori che gestivano la struttura è vietato di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori, mentre sono tutti indagati i ragazzi tra i 14 e i 16 anni.

I fatti

La casa famiglia di Caresana, in provincia di Vercelli, è stata chiusa perché teatro di stupri di gruppo, nella quale restano, oltre ai ragazzi ospitati, alcuni degli agenti per completare sopralluoghi e perquisizioni. È stato il raccapricciante racconto di una ragazza sedicenne, che aveva detto di aver subito ripetute violenze da parte di altri minori ospiti della struttura, ad aprire il caso. Secondo il suo racconto agli inquirenti, aveva provato a riferire alle coordinatrici e agli operatori quello che stava subendo, ma non le avrebbero creduto. Come in un film horror la protagonista sarebbe stata lasciata sola in balìa di stupratori seriali, ancorché minorenni, senza poter scappare e senza che nessuno le credesse ma, anzi, sentendosi rimproverare per il fatto che si sarebbe vestita in modo provocante, per cui se le sarebbe andate a cercare. La giovane vittima parla di molestie, abusi sessuali, umiliazioni continue e anche botte.

La fuga dall’inferno

Fino al giorno in cui, esasperata, è riuscita a fuggire dalla struttura e si è rifugiata dalla sorella, cui ha raccontato tutto. È partita da qui, dalla denuncia della sorella, l’indagine condotta dagli uomini e dalle donne della seconda sezione della Squadra Mobile di Vercelli, coordinati da sostituto procuratore Davide Pretti.

La ragazza ha potuto finalmente raccontare nel corso dell’audizione protetta il dramma nel quale era precipitata e per il quale i suoi aguzzini sono ora indagati, dalla Procura dei Minori di Torino, per violenza sessuale.

Gravi omissioni del personale

Il dottor Pretti in conferenza stampa ha detto che nel registro individuale gli operatori della Comunità avevano effettivamente preso nota dei racconti della giovane, senza però intervenire in sua difesa e senza, tantomeno, avvertire i servizi sociali e la Polizia.

Nonostante che i fatti si ripetessero con preoccupante frequenza sia di giorno che di notte, come risulta dai filmati delle telecamere di controllo piazzate nella struttura. Fatto molto grave è che, grazie alle intercettazioni, le coordinatrici, invece di intervenire, cercavano in tutti i modi di insabbiare la vicenda.

I cinque, tutti di età compresa tra i 28 e i 52 anni, devono rispondere di concorso omissivo in violenza sessuale di gruppo, reato che prevede pene massime superiori a 12 anni di carcere. Sono stati interdetti dalla professione e la comunità è stata posta sotto sequestro. I 6 ragazzi ospitati in una struttura in gestione a una cooperativa di Casale Monferrato, sono stati ricollocati altrove.

Qualcuno vedeva ma si girava dall’altra parte

I sei minorenni coinvolti, tutti tra i 14 e i 16 anni, si occupa la Procura per i minorenni del Tribunale di Torino, mentre da venerdì si trovano in altre strutture. La vittima ha confermato tutto in sede di audizione protetta ed il suo racconto è stato ritenuto attendibile dal sostituto procuratore Davide Pretti e dalla neuropsichiatra Patrizia De Rosa. Addirittura i violentatori agivano in branco e regisravano dei video delle violenze, uno dei quali è stato scoperto su un tablet nella comunità posta sotto sequestro preventivo dopo il blitz della Polizia di venerdì mattina. Nel video si vede la ragazzina violentata da un altro minore, mentre alcuni degli indagati maggiorenni entrare nella stanza e non fare nulla. Alcune aggressioni sarebbero avvenute nelle camere dei ragazzi cui venivano tolte le maniglie per non far entrare nessuno.