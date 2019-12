L’Alessandria batte la Pro Vercelli nel derby e ritrova i tre punti dopo oltre un mese

Alessandria (Alessandria 2 – Pro Vercelli 1) – L’Alessandria termina il suo digiuno di vittorie e torna ad assaporare la gioia dei tre punti nel derby con la Pro Vercelli, ultimo match del girone di andata del campionato di serie C girone A.

Dopo oltre un mese, dunque, i Grigi tornano a sorridere finendo una partita con le braccia alzate.

Decisamente una prestazione che ha iniettato fiducia in un ambiente, lo spogliatoio grigio, che ne aveva decisamente bisogno.

Rispetto alla sconfitta esterna con la Pergolettese mister Scazzola passa al 4-3-3, confermando la linea difesiva di Crema e schierando Suljic, Castellano e Casarini a centrocampo, con Arrighini supportato da Sartore a sinistra e Chiarello a destra.

Dopo un inizio gara senza troppi sussulti, l’Alessandria trova la rete del vantaggio al 21’: Arrighini scatta sulla linea del fuorigioco e, su una verticalizzazione di Cosenza, trafigge il portiere della compagine allenata da Alberto Gilardino.

La Pro Vercelli si fa vedere con il palo colpito da Comi e, verso la fine del primo tempo, ancora Comi, di testa, sfiora la rete del pari.

Nella ripresa i locali raddoppiano grazie a Castellano che con un cross insidioso beffa Saro e realizza la rete del 2-0.

Al 55′ gli ospiti accorciano le distanze: Cosenza ferma fallosamente Graziano, per l’arbitro D’Ascanio è calcio di rigore. Dal dischetto va l’ex grigio Rosso che segna e riaccende le speranze dei vercellesi.

Verso la fine del match i Grigi sfiorano il tris con Arrighini ma il suo diagonale sfiora il palo alla destra di Saro.

Il risultato non cambia più. L’Alessandria fa suo il derby e porta a casa tre punti d’oro salendo in classifica a quota 28 punti, sempre in zona playoff.

Alessandria (4-5-1): Valentini; Sciacca, Cosenza, Dossena, Celia; Chiarello (38’st Gerace), Casarini, Castellano, Suljic (20’st Gazzi), Sartore (26’st M’Hamsi); Arrighini. A disp: Marietta, Ponzio, Akammadu, Gjura, Pandolfi, Crisanto, Filip. All: Scazzola

Pro Vercelli (4-1-4-1): Saro; Masi, Auriletto, Franchino (42’st Foglia), Quagliata; Schiavon (38’st Romairone); Azzi, Erradi (1’st Graziano),Varas (1’st Mal), Rosso (21’st Della Morte); Comi. A disp: Moschin, Ciceri, Russo, Iezzi, Carosso, Merlo. All: Gilardino

Arbitro: D’Ascanio di Ancona

Reti: pt 21′ Arrighini; st 3′ Castellano, 10′ Rosso rig.

Ammoniti: Casarini, Franchino per gioco falloso, Valentini,Schiavon e Cosenza per comportamento non regolamentare Romairone per simulazione

Calci d’angolo: 10-3

Recuperi: 1+4.