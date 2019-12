Oggi a Varallo Sesia l’ultimo treno storico da Milano per il 2019: perché non fare lo stesso anche qui da noi?

Varallo Sesia – Sarebbe bella anche qui da noi poter recuperare vecchie linee ferroviarie ormai abbandonate e ripercorrerle attraversando il nostro magnifico Monferrato a bordo di un treno d’epoca a vapore – massimo 50 all’ora – che sbuffando attraversi i nostri boschi, raggiunga i nostri paesi, magari mentre i passeggeri possano consumare un pranzo tipicamente monferrino a base di prodotti di stagione. Oggi a Varallo (partendo da Milano Centrale alle 9,25) è arrivato alle 13 in punto l’ultimo treno per la stagione 2019. Un mezzo di trasporto che equivale a una macchina del tempo, che ha creato un turismo in forte crescita. Una nuova vita, dopo che il sevizio di trasporto locale dal 2014 è stato sospeso, per la linea Novara-Varallo. Solo nel 2019 sono stati organizzati nove viaggi, di cui due da Torino, per un totale di circa tremila passeggeri. Proprio il 2020, come annunciato nei giorni scorsi da Dario Franceschini, ministro per i Beni e le attività culturali, sarà l’anno del treno turistico. A farsi trasportare da questi mezzi così affascinanti ci sono anche diversi stranieri: qualche tempo fa sono arrivati dei canadesi, quasi una costante le presenze dalla Svizzera. Qui da noi potremmo approfittare dei 170 anni dall’inaugurazione della ferrovia Torino-Genova (1850) per allestire una serie di viaggi sulle linee storiche con treni storici. Perché la vita è da godere anche e soprattutto andando piano. Proviamo a chiedere al ministro Franceschini. Non si sa mai.