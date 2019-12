Sei gol e tante emozioni tra Caronnese e Casale che terminano la gara con un pirotecnico 3-3

Caronno Pertusella (Caronnese 3 – Casale Fbc 3) – È finito con un pareggio il match tra Caronnese e Casale, sedicesima giornata di andata del campionato di serie D girone A.

Un sfida decisamente pirotecnica: al 3’ i giochi si aprono nel segno del Casale con una triangolazione in area lombarda tra Coccolo, Poesio e Di Lernia che di testa a pochi metri dalla porta rossoblù manda alto sopra la traversa.

All’11’ la Caronnese passa in vantaggio: Sorrentino aggancia palla da posizione centrale davanti alla porta del Casale e deposita in rete il vantaggio.

Al 26′, sponda Casale, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Di Lernia imbecca Todisco che da buona posizione calcia sopra il legno più alto.

La prima frazione finisce sul risultato di 1-0.

Nella ripresa il Casale trova subito il pari al 4’: punizione in area Caronnese, batte Di Lernia e Poesio calcia in rete riportando il match in parità.

Passano altri 4’ e i Nerostellati trovano la rete del vantaggio grazie ad una bella azione in solitaria di Coccolo che, palla al piede, dalla tre quarti s’invola in area sul filo del fuorigioco ed insacca alle spalle di Porro.

La Caronnese non sta certo a guardare e trova il pari all’11’: Scaringella prende palla da Sorrentino ed effettua un assist per Corno che calcia una prima volta, la difesa del Casale respinge ma, una volta ripresa palla, gonfia la rete.

La gara prosegue pimpante e al 20’ i monferrini tornano in vantaggio: Di Renzo approfitta di una disattenzione difensiva per rubare palla e involarsi in area superando Porro.

Ma non è ancora finita perché alla mezz’ora circa la Caronnese realizza nuovamente il pari: Tarantino crossa in area per Cosentino che aggancia al volo e realizza il 3-3.

La gara non fa poi registrare altri particolari sussulti e, dopo 5’ di recupero, il signor Barbiero di Campobasso fischia la fine dell’incontro.

Il Casale sale a 25 punti, al quarto posto in classifica assieme proprio alla Caronnese e al Fossano.

Caronnese: Porro, Silvestre, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu (24′ st Vernocchi), Di Prisco, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disposizione: Circio, Taccogna, Galletti, Meruzzi, Perpepaj, Battistello. All. Gatti.

Casale Fbc: Rovei, Bianco, Fabbri, Todisco (32′ st Buglio), Cintoi, Villlanova, Coccolo, Poesio, Di Renzo (42′ st Cappai), Di Lernia, Lamesta (37′ st Pinto). A disposizione: Tarlev, Bettonte, Provera, Vecchierelli, Brugni, Lanza. All. Buglio.

Arbitro: Barbiero di Campobasso

Reti: 11′ pt Sorrentino (Car), 4′ st Poesio (Cas), 8′ st Coccolo (Cas), 11′ st Corno (Car), 20′ st Di Renzo (Cas), 31′ st Cosentino (Car).