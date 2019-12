Alessandria ultima nella classifica della qualità della vita stilata dal Sole 24Ore

Alessandria – Ad Alessandria la qualità della vita è sempre peggiore. Lo ha rilevato la consueta classifica del Sole 24Ore, giunta alla 13° edizione, e che quest’anno ha piazzato il capoluogo piemontese all’83° posto.

Un declino progressivo, iniziato nel 1990 con un cinquantanovesimo posto anche se non sono mancati momenti buoni come il 40° posto conquistato nel 1993.

Poi però è stato sempre peggio a parte un discreto periodo tra il 2015 e il 2018.

Quest’anno Alessandria è andata bene per quanto concerne ricchezza e consumi, 17° posto, mentre è andata malissimo in fatto di Ambiente e Servizi, 107° posto.

Male anche per quanto concerne Demografia e Società, 104° posto, mentre per Affari e Lavoro si è attestata al settantesimo posto.

Infine 54° posizione in fatto di Cultura e Tempo Libero, 52° per quanto riguarda Giustizia e Sicurezza.

La città dove si vive meglio è Milano, seguita da Bolzano, Trento, Aosta e Trieste, mentre 33° si è attestata Torino, 45° Genova, che è salita di 11 posizioni.