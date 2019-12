Bertram Derthona, il cuore non basta: Agrigento si impone tra le mura amiche

Agrigento – Sconfitta esterna per Bertram Derthona. Ad Agrigento il roster bianconero si è arreso 74-63.

Non sono bastati i tre giocatori in doppia cifra: De Laurentiis 11, Mascolo 16 e Martini 13. La sconfitta, inoltre, esclude i leoni dalla Coppa Italia.

La cronaca della partita tratta dal sito di Bertram Derthona

Avvio di gara di marca ospite, che grazie alla tripla di Gaines – che innesca il Teddy Bear Toss – e al gioco da tre punti di Mascolo conduce per 0-6 dopo tre minuti di gioco. La crescita difensiva dei padroni di casa complica le trame offensive della Bertram e consente loro di accorciare il gap (8-10 al 7’); nelle battute successive la gara scorre in equilibrio e al 10’ gli ospiti conducono per 16-18.

Agrigento trova il primo vantaggio al 13’, grazie alla tripla di Pepe: la successiva schiacciata in contropiede di James mette un possesso pieno tra le due squadre e costringe coach Ramondino a fermare le operazioni. Il momento favorevole ai siciliani prosegue anche nelle azioni seguenti, quando con una serie di palle recuperate, allungano fino al 29-22 del 15’. La reazione bianconera è guidata da Mascolo e dai rimbalzi offensivi di De Laurentiis, che garantiscono extra possessi alla squadra di Ramondino, che effettua il controsorpasso con due liberi di Pullazi (29-31 al 18’). Negli ultimi istanti del primo tempo le due squadre trovano buone soluzioni offensive e al riposo i Leoni guidano l’incontro per 33-35.

Al rientro dagli spogliatoi la Bertram perde momentaneamente Gaines (autore di terzo e quarto fallo personale in successione) e Agrigento torna a condurre (43-39 al 24’) grazie alle giocate di James e Easley: coach Ramondino interrompe la partita. La M Rinnovabili allunga ulteriormente nel punteggio sfruttando le palle recuperate e alcuni rimbalzi d’attacco, trovando i tre possessi di margine con il canestro di Pepe (50-42). Nelle battute finali del parziale è De Laurentiis a riportare a contatto i bianconeri; il canestro di James fissa sul 55-51 il punteggio al 30’.

Nell’ultimo quarto i padroni di casa mantengono il controllo dei ritmi dell’incontro, resistendo ai tentativi di rimonta ospiti e raggiungendo la doppia cifra di vantaggio in seguito alla tripla di Pepe, allo scadere dei 24” (67-57 al 37’). Nelle azioni seguenti il Derthona non riesce ad accorciare il proprio gap e si arrende alla M Rinnovabili, che trionfa per 74-63.