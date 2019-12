Clima: Fallito il Vertice di Madrid, finalmente la verità sta venendo a galla

di Max Corradi – Mentre il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres (nella foto) dal recente vertice di Madrid sul clima lancia un grido d’allarme mettendo in guardia il mondo sul fatto che “rischiamo di perdere la sfida per sopravvivere […] ma possiamo ancora invertire la tendenza” in quanto “il 2020 sarà decisivo” ci si chiede su che basi ha potuto dire quello che ha detto. Si tratta di affermazioni senza nessun fondamento, fatte da un ingegnere portoghese che di professione fa il politico. Io che faccio il cronista prima di scrivere sul clima mi documento, passo le giornate a leggere quello che scrivono i maggiori esperti e poi scrivo quello che ho letto traducendolo in un linguaggio chiaro anche alla signora Pina di Voghera che ha fatto la quinta elementare. Guterres evidentemente ignora il fatto che, per tentare di fare previsioni sul clima, è necessario conoscere il passato, in quanto unica certezza che può guidarci verso il futuro. Sul clima il passato si traduce in ere geologiche che non durano anni o decenni, ma millenni. Ebbene, le prime stazioni meteo risalgono al 1870, piazzate in varie parti del mondo. Quindi i dati certi in nostro possesso non vanno più lontano di 150 anni addietro e, se teniamo presente che la Terra ha 4,5 miliardi di anni, è come se io, uscendo di casa, misurassi la temperatura esterna in un decimo di secondo, e poi pretendere di prevedere la temperatura del giorno intero.

Historia docet

Per il passato remoto abbiamo solo qualche testimonianza riportata in documenti che ci ha regalato la storia. E proprio dalla storia apprendiamo, per esempio, che nel marzo del 218 a.C. Annibale passò le Alpi superando Il Colle delle Traversette (2.950 m), un valico alpino delle Alpi Cozie che unisce la Valle Po in Italia con la Valle del Guil in Francia. Lo fece alla testa di un esercito di 30.000 fanti e 8.000 cavalieri, oltre a 37 elefanti. Come è possibile che una tale massa di persone e animali, anche di grande stazza come gli elefanti, abbia potuto attraversare una montagna come il Monviso a 3.000 metri di quota, che oggi si può superare con scarponi chiodati e piccozza? Semplice: perché allora la neve non c’era, a dimostrazione che la temperatura della Terra era di circa 2 gradi superiore a quella di oggi. E allora, di cosa stiamo parlando?

È chiaro che gli esperti vanno ascoltati quando parlano del passato, non del futuro, perché la futurologia è una pseudoscienza, priva di certezze, per cui, per sapere cosa sono in realtà i “cambiamenti climatici” in corso e a cosa potrebbero portare, è necessario sapere come si è comportato il clima almeno negli ultimi 5000 anni, nel corso dei quali ci sono state fasi calde e fasi fredde. Dopo il periodo caldo romano, si sa che arrivò un periodo fretto per cui molte popolazioni del Nord Europa subirono disagi non indifferenti, per arrivare al periodo caldo medievale, dal 900 al 1400, con una temperatura da 1 a 3 gradi superiore a quella di oggi. Si tratta di fenomeni naturali, che si sono sempre verificati e che l’umanità ha sempre superato senza nessun problema.

La Groenlandia, ovvero la “Terra Verde”: ma quando mai?

Ma esistono i moderni climatologi che, chissà perché, sono anche dei catastrofisti secondo i quali, invece, il clima sarebbe influenzato, oggi più che mai, dalle eccessive emissioni di CO2 nell’atmosfera e dunque ne ritengono responsabili l’uomo e l’antropizzazione. Tutto ciò nonostante che la stragrande maggioranza degli scienziati del Mondo si rifaccia esclusivamente ai cicli climatici registrati nel passato. Umberto Montering, nel lontano 1937 scrisse un’opera dal titolo “È mutato il clima sulle Alpi?”, nella quale dimostrò che le temperature, in passato, sono arrivate ad almeno due o tre gradi superiori ad oggi. Dimostrò anche la questione dei passi alpini percorribili durante il Medioevo e non oggi, sottolineando come le morene glaciali e i ghiacciai fossero molto più in alto rispetto ai giorni nostri. Conoscere la storia è indispensabile per capire dove potrebbe arrivare il clima e come nel Medioevo la Groenlandia – in danese Grønland, Terra verde – fosse più calda di oggi e ricoperta di foreste. Fu scoperta nel 900 d.C. circa da coloni norvegesi d’Islanda e il vichingo Erik il Rosso vi si insediò fra il 982 e il 984. Dopo il Medioevo si verificò una piccola era glaciale che durò fino al 1870. Si ebbe dunque una successione di fasi calde e di fasi fredde, quando ancora l’azione dell’uomo non poteva influire sulle emissioni di anidride carbonica“.

Nessuna catastrofe all’orizzonte

E dunque oggi in che periodo, o meglio in che fase climatica, stiamo vivendo? Niente paura, dopo una piccola era glaciale deve venire un periodo caldo, che è la fase che stiamo vivendo per cui a breve ci sarà una fase più fredda e non più calda. Per sostenere la teoria dell’imminente riscaldamento globale l’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) usa un modello matematico: ma come si può prevedere il futuro, incerto per definizione, con una scienza precisa come la matematica? Ogni periodo glaciale dura in genere 90/100 mila anni, mentre ogni periodo caldo dura da 10 a 12 mila anni, quindi il periodo caldo sta per finire. Quindi è meglio comprare dei cappotti pesanti e pensiamo a come riscaldare le nostre case senza spendere dei patrimoni.

Ciò in cui sbagliano i climatologi è di considerare una medesima temperatura che si sia protratta per secoli fino al 1870. Ma non è così. Gli interessi che ruotano intorno alla questione dei cambiamenti climatici imputabili all’azione dell’uomo sono troppo vasti e numerosi, ed è stato persino provato che i dati che non fanno comodo alla teoria catastrofista sono cancellati. Infatti siamo venuti a sapere che nel 2009 un hacker russo entrò nei pc dell’università che fa da consulenza alla IPCC e ha scovato documenti interni, tra ricercatori, nei quali si diceva, ad esempio: “questo dato non possiamo divulgarlo perché contrasta con la nostra opinione”; o ancora: “i direttori di giornali che pubblicano contro di noi vanno rimossi”. Gli scettici, la cui voce si fa sempre passare in secondo piano, sono tantissimi.

Temperatura e anidride carbonica sono indipendenti fra loro

Secondo il meteorologo Paolo Errani, autore del libro: “Effetto serra e macchie solari”, non c’è relazione tra la temperatura e la CO2; mentre quest’ultima negli ultimi 150 anni è sempre aumentata, la temperatura ha oscillato autonomamente. In particolare c’è stata una flessione tra il 1940 ed il 1970 circa (periodo noto come Global warming hiatus) e inoltre negli ultimi 15 anni circa la temperatura non è più aumentata pur in presenza di un aumento costante della CO2. C’è inoltre da sottolineare che la ricerca sul comportamento passato delle macchie solari porta ad una previsione totalmente contraria a quella dell’IPCC: la temperatura globale diminuirà e si avrà una nuova piccola era glaciale.

A supporto di questa teoria ci sono diversi dati di fatto: se controlliamo la curva di aumento di anidride carbonica e quella di temperatura non c’è corrispondenza, mentre se guardiamo il sole c’è perfetta corrispondenza con le macchie solari (meno macchie più freddo, più macchie più caldo), quindi è più il Sole che determina la variazione climatica che non l’influenza dell’anidride carbonica. Inoltre, è l’aumento di temperatura precede quello di CO2 e non il contrario. Dal protocollo di Kyoto in poi, per far fronte a quella che viene ritenuta la catastrofe dei cambiamenti climatici, e che invece è un fatto del tutto naturale che non porterà di certo alla fine del mondo, si sprecano soldi e investimenti che potrebbero essere utilizzati per sfamare intere popolazioni indigenti.

Bombe d’acqua, uragani, tornado

Per quanto riguarda le “bombe d’acqua”, gli uragani, i tornado, il riscaldamento globale non c’entra un tubo in quanto, come si legge per esempio nel libro “La falsa teoria del clima impazzito” del 2014 di Sergio Pinna, ordinario di Geografia all’Università di Pisa: “ Le rilevazioni disponibili dicono che la temperatura media del Pianeta è cresciuta di circa 0,8° dalla metà del XIX secolo ad oggi. Si ritiene che questo riscaldamento sia prodotto in massima parte dall’incremento della CO2 atmosferica e che abbia indotto un cambiamento nei caratteri generali del clima, causando un forte aumento – per entità e frequenza – di svariati fenomeni estremi; se la prima parte di tale teoria rientra nel campo delle ipotesi non ancora pienamente provate, la seconda è in pratica una vera e propria invenzione”. Non è tutto perché molti scienziati hanno preso una netta posizione contro i climatologi e, addirittura, uno dei maggiori esperti di uragani, Cristopher Landsea (nella foto a sinistra), si dimise dall’IPCC proprio perché questo organismo affermava che tali eventi estremi erano aumentati per colpa del riscaldamento globale.

Ghiacciai che si sciolgono

Per quanto riguarda poi la percentuale dei ghiacciai in avanzata e in ritiro nelle Alpi italiane tra il 1925 e il 2004, c’è da dire c’è stata una fase di generalizzato ritiro, accentuato negli anni ’50 del XX secolo, seguita da una fase di avanzata che ha avuto il suo culmine tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80. Dagli anni ’90 si registra un generalizzato ritiro della quasi totalità dei ghiacciai italiani (elaborazione di G. Zanon)

E, a partire dalla seconda metà del 1800 fino ai nostri giorni, la temperatura globale del nostro Pianeta è cresciuta di 0.8-1°. Secondo molti scienziati l’aumento fa parte della naturale evoluzione climatica della Terra, dopo la Piccola Era Glaciale iniziata nel 1450 circa. Si veda per tutti il volume curato da Fred Singer e altri (2008) dal chiaro titolo: “La Natura, non l’Uomo, governa il Clima”. Di parere opposto sono gli pseudo scienziati che si riconoscono nell’IPCC – che Trump, a ragione, vuole rimandare a casa a studiare di più – i quali attribuiscono tale aumento all’immissione in atmosfera dei cosiddetti gas serra, CO2 soprattutto. Questo organismo inoltre ha dichiarato che l’anno 2014 è stato l’anno più caldo dell’ultimo secolo, mentre per il satellite MSU non è vero in base ai dati relativi alla bassa troposfera, il che ha costretto a rifare i calcoli gli “esperti” del Centro Europeo Previsioni Medio Termine – CEMMIT.

La verità è che sta arrivando il freddo

A questo proposito, oltre a tutte le analisi serie degli scienzia seri del mondo (la stragrande maggioranza) merita di essere ricordata una lettera di John L. Casey, direttore del SSRC (Space and Science Research Center, Orlando, Florida) inviata il 10 maggio del 2010 a Mr. Tom Vilsack, all’epoca Ministro dell’Agricoltura (Washington), con la quale lo informava dell’arrivo di un’imminente fase fredda, che avrebbe avuto ripercussioni fortemente negative sull’agricoltura. Nella lettera si legge: “Ti consiglio vivamente di non lasciarti influenzare dal pensiero comune o dalla correttezza politica o da coloro che vogliono fare soldi o conquistare il potere, nascondendo la verità sul prossimo clima. Invece, ti chiedo di guardare ai fatti e poi darti da fare immediatamente per preparare il nostro paese a quello che sta arrivando”. Secondo Vilsack esiste una lobby in grado di influenzare il Presidente degli Stati Uniti (al tempo era Obama; n.d.r.) che ha fatto licenziare l’Amministratore della NASA per aver detto la verità sul riscaldamento globale“.