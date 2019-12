Era originaria del casalese la guida alpina travolta e uccisa da una valanga ieri in Valle d’Aosta a Valtournenche

Aosta – Era nato ad Ottiglio, nel casalese, ed aveva frequentato il liceo scientifico “Palli” di Casale, Roberto Ferraris (nella foto), la guida alpina deceduta ieri pomeriggio in Valle d’Aosta.

Ferraris è stato travolto da una valanga a Valtournenche, nella zona di punta Fontana Fredda, a circa 2.300 metri di quota, sopra la frazione Cheneil.

La vittima stava facendo alpinismo e faceva parte del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.

E’ probabile che la valanga si sia staccata sotto i suoi piedi, non si sa se durante la salita o la discesa. La slavina lo ha trascinato a valle per diverse centinaia di metri.

A dare l’allarme è stata la moglie, verso l’una del pomeriggio, quando non lo ha visto rientrare a casa. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria di Valtournenche.

Erano ormai anni che Ferraris viveva in Val d’Aosta assieme alla compagna e ai due figli adolescenti.