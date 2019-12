Incendio nella notte tra domenica e lunedì alla I-Pan di Coniolo: Vigili del Fuoco al lavoro con quattro squadre

Coniolo – Vigili del Fuoco al lavoro dalle tre e mezza di stamane per un incendio che ha colpito la I-Pan di Coniolo, un’azienda che lavora truciolato che si trova sulla provinciale tra Casale Popolo e Morano, in regione Cavallino. Le operazioni si sono prolungate fino all’alba.

Per spegnere l’incendio sono state impegnate quattro squadre. Fortunatamente non ci sono feriti.