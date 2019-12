Novipiù Casale cede fuori casa a Rieti, in Coppa Italia affronterà Ravenna

Rieti – Ko esterno per la Novipiù Casale, battuta 82-58 da Rieti nell’ultima giornata di andata della Serie A2.

Dopo una prima parte in equilibrio, il roster rossoblu è letteralmente crollato nell’ultimo quarto. Nelle file dei piemontesi solo Tomasini e Roberts hanno chiuso in doppia cifra.

Per il quarto posto in classifica, i monferrini sfideranno Ravenna nella fase finale della Coppa Italia. Rieti ha dominato a rimbalzo, 44 a 28.